UE: EFSA pozytywnie oceniła dodatek paszowy ograniczający produkcję metanu

Nowy dodatek paszowy mający na celu zmniejszenie emisji metanu z fermentacji jelitowej krów mlecznych został uznany za skuteczny przez unijną agencję ds. bezpieczeństwa żywności (EFSA).

Pod koniec zeszłego roku panel EFSA (FEEDAP), udzielając opinii naukowych na temat skuteczności dodatków i produktów lub substancji stosowanych w paszach dla zwierząt, wydał opinię na temat produktu Bovaer opracowanego przez holenderską firmę DSM.

Według DSM dodatek ten zmniejsza emisję metanu pochodzącego z fermentacji jelitowej o około 30 proc. w przypadku bydła mlecznego i 90 proc. w przypadku bydła mięsnego.

Ocena naukowa produktu została zlecona przez Komisję Europejską, która zapytała EFSA, czy dodatek sprawdza się w zakresie redukcji emisji metanu produkowanego przez bydło mleczne.

Panel FEEDAP stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania dodatek jest skuteczny w zmniejszaniu emisji metanu produkowanego przez krowy mleczne. Wniosek ten został rozszerzony na wszystkie przeżuwacze przeznaczone do produkcji mleka i reprodukcji, tj. m.in. owce i kozy.

EFSA podała, że Bovaer jest bezpieczny dla krów mlecznych również przy maksymalnym zalecanym poziomie. Stosowanie dodatku zgodnie z zaleceniami nie wzbudziło również obaw w zakresie bezpieczeństwa konsumentów i środowiska.

Naukową ocenę ryzyka EFSA przeprowadza się niezależnie od zarządzania ryzykiem, które obejmuje udzielanie zezwoleń na substancje, produkty, oświadczenia lub procesy wprowadzane na rynek Unii Europejskiej. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach Komisja Europejska i państwa członkowskie UE zdecydują, czy zatwierdzić produkt i warunki użytkowania.

Produkt otrzymał już zgodę na wprowadzenie do obrotu od władz brazylijskich i chińskich.

Jest to pierwsza naukowa ocena EFSA dodatku paszowego mającego na celu zmniejszenie emisji metanu związanej z chowem bydła.

Pierwsze globalne zobowiązanie do ograniczenia emisji metanu o co najmniej 30 proc. do 2030 r., w stosunku do poziomów z 2020 r., zostało ogłoszone podczas konferencji klimatycznej ONZ COP26 w Glasgow. Inicjatywie przewodziły Stany Zjednoczone i UE, które zgromadziły 103 kraje, odpowiadające łącznie za 46 proc. globalnej emisji metanu i reprezentujące 70 proc. światowej gospodarki, jak podaje euractiv.com.

Nauka i technologia mogą pomóc w osiągnięciu redukcji poprzez rozwój sektora innowacyjnych komponentów paszowych, które minimalizują emisję metanu z fermentacji jelitowej. Globalne zobowiązanie skupia się również na suplementach paszowych, które według ONZ mogą obniżać emisję w sektorze o 20 proc. rocznie do 2030 roku.