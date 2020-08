UE: Eksport masła znacznie wzrósł w pierwszej połowie 2020 r.

Eksport produktów mleczarskich z UE rozwijał się w pierwszej połowie 2020 r. bardzo różnie.

Podczas gdy eksport masła gwałtownie wzrósł, odnotowano znaczny spadek eksportu odtłuszczonego mleka w proszku. Wzrósł również eksport pełnego mleka w proszku, podczas gdy w handlu serami nie było prawie żadnych zmian w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wyniki są oparte na aktualnych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej. Liczby częściowo odzwierciedlają skutki pandemii koronowej, ale także konsekwencje Brexitu.

W przypadku masła w pierwszej połowie 2020 r wywóz do krajów trzecich z UE wzrósł o 37 proc. do około 141 400 ton. Największym odbiorcą z 24 600 tonami była Wielka Brytania, która z powodu Brexitu nie jest już wymieniona, jako kraj członkowski, ale jako kupujący kraj trzeci. Przy 22 200 tonach USA nabyły go 31 proc. więcej w Europie. Trzecim, co do wielkości odbiorcą była Arabia Saudyjska z 11 100 tonami, która ponad dwukrotnie zwiększyła zakupy w UE (+ 168 proc.).

Eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE zmniejszył się w pierwszej połowie 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 15 proc. do 432 200 ton. Najważniejszym nabywcą była Algieria, która zwiększyła swój przywóz z Unii o 53 proc. do 75 600 ton, a tym samym zapewniła sobie najwyższą pozycję. Za nią znalazły się Chiny, które zmniejszyły zakupy o 14 proc. do 56 000 ton. Dostawy do Egiptu były również znacznie niższe i wyniosły 25 900 ton (-18 proc.).

Pandemia koronawirusa miała w marcu zauważalny wpływ na eksport odtłuszczonego mleka w proszku. Krzywa eksportu wykazuje w tym miesiącu tendencję spadkową. Na handel zagraniczny produktami mleczarskimi z UE w marcu negatywnie wpłynęła niechęć kupujących z Azji, problemy logistyczne i zwiększona konkurencja na rynku światowym. W kwietniu jednak handel zagraniczny UE odtłuszczonym mlekiem w proszku zaczął się odradzać i w kolejnych miesiącach krzywa eksportu ponownie znalazła się nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku.

Wywóz pełnego mleka w proszku z UE gwałtownie spadł w 2018 i 2019 r. Ten negatywny rozwój został zatrzymany w pierwszej połowie 2020 roku. Eksport wzrósł łącznie o 11 proc. do 169 300 ton. Na pierwszym miejscu w rankingu eksportu znalazł się Oman, który przy ok. 25 000 ton kupił o 2 proc. mniej Nastąpił za to ogromny wzrost dostaw do Algierii, które wzrosły z 3700 do 13,500 ton. Eksport do Nigerii wykazywał podobne tempo wzrostu, zwiększając się o 131 proc. do 13 400 ton. Wielka Brytania pojawia się w tych statystykach po raz pierwszy, jako państwo trzecie i zajmuje czwarte miejsce z importem 12 600 ton. Znaczne ilości (od 5 000 do 7 000 ton) mleka pełnego w proszku dostarczono także do Chin, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu.

W eksporcie sera z UE zaszły tylko niewielkie zmiany. Wykazywał on niewielkie wahania od stycznia do czerwca, ale w sumie był dokładnie na poziomie z poprzedniego roku na wynoszącym około 650 700 ton. Z importem 203 800 ton, Wielka Brytania była głównym odbiorcą UE, ale dostawy do spadły o 17 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Na drugim miejscu znalazła się Japonia z 63 800 tonami (+ 12 proc.), trzecim największym odbiorcą były USA z 52 300 tonami (-12 proc.).

W pierwszej połowie 2020 r. UE była także największym na świecie eksporterem sera. Przy wywozie do krajów trzecich wynoszącym 650 700 ton UE wyraźnie wyprzedziła swoich dużych konkurentów: Nową Zelandię (165 000 ton) i USA (194 000 ton). W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku również dostawcom z UE pomimo spadku eksportu udało się obronić pozycję lidera z eksportem na poziomie 432,2 tys. ton. USA były tuż za nim z wynikiem 411 000 ton, podczas gdy Nowa Zelandia zanotowała eksport na poziomie 198 000 ton.

Zdecydowanie największym eksporterem pełnego mleka w proszku w pierwszej połowie 2020 r. była Nowa Zelandia, eksportując łącznie 768 000 ton, z czego duża część trafiła z do Chin. Ze wspomnianymi 169 300 tonami UE znalazła się na drugim miejscu. Nowa Zelandia była także największym na świecie dostawcą masła (w tym oleju maślanego) z dostawami do krajów trzecich w ilości 229 000 ton.

Chiny odegrały również kluczową rolę na światowym rynku mleka w pierwszej połowie 2020 roku. Z 416 000 ton (+ 2 proc.), była zdecydowanie największym importerem pełnego mleka w proszku. Również w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku 157 000 ton (-12 proc.) miały największy udział w światowym imporcie.. W przypadku masła i oleju maślanego największym nabywcą na rynku światowym była były też Chiny z importem 66 tys. ton. Po Brexicie najważniejszym importerem sera z 204 tys. ton była Wielka Brytania, wyprzedzając Japonię, która sprowadziła go 143 tys. ton.