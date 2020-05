UE: Gwałtowny spadek eksportu odtłuszczonego mleka w proszku

Handel zagraniczny produktami mleczarskimi w UE rozwijał się bardzo różnie w pierwszym kwartale 2020 r.

Podczas gdy eksport masła gwałtownie wzrósł, odtłuszczonego mleka w proszku znacznie spadł. Spadek wywozu sera był mniej wyraźny, a eksport pełnego mleka w proszku nieznacznie wzrósł. Jest to wynik bieżących danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej. Liczby odzwierciedlają nie tylko pierwsze wpływy pandemii koronawirusa, ale także konsekwencje Brexitu.

Eksport masła z UE od stycznia do marca 2020 r wzrósł o 37 proc. do około 66,2 tys. ton. Największym nabywcą była Wielka Brytania, która z powodu Brexitu nie jest już w zestawieniu traktowana, jako kraj członkowski, ale jako kraj trzeciego. Dostawy do Wielkiej Brytanii wyniosły 13,8 tys. ton, o 18 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dla kontrastu USA kupiły ponad 8 tys. ton masła, o 17 proc. więcej niż dotychczas w Europie. Trzecim, co do wielkości klientem była Arabia Saudyjska z 5,5 tys. ton, czyli o 176 proc. więcej niż w 2019 r.

Eksport UE odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszył się w pierwszym kwartale 2020 r. o 24 proc. do 197,6 tys. ton w porównaniu z poprzednim rokiem. W tym rankingu Algierię wyprzedziły Chiny, które zwiększyły import z Unii o 21 proc. do 33,5 tys. ton, zapewniając sobie tym samym najwyższe miejsce. Dostawy do Egiptu były znacznie niższe i wyniosły 15 100 ton (-19 proc.), a do Indonezji – 9,4 tys. ton (- 68 proc.).

Pandemia koronawirusa powinna już mieć zauważalny wpływ na odtłuszczone mleko w proszku w marcu. Krzywa eksportu pokazuje, bowiem już załamanie w tym miesiącu. W marcu na handel zagraniczny UE produktami mleczarskimi wpłynęła już niechęć azjatyckich nabywców, problemy logistyczne i nasilona konkurencja na rynku światowym ze strony tanich dostawców z USA.

Eksport serów w UE odnotował umiarkowane spadki, przy czym spadł o 7 proc. do około 305 tys. ton. Głównym klientem była Wielka Brytania, która zakupiła go 82 tys. ton, ale dostawy te zmniejszyły się o 37 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. USA kupiły o 8,4 tys. ton więcej sera z UE, czyli 30,4 tys. ton. Japonia zajęła trzecie miejsce z 24,8 tys. ton (-9 proc.), czwartym, co do wielkości nabywcą była Szwajcaria z 16,2 tys. ton (+ 8 proc.).

Negatywny rozwój eksportu pełnego mleka w proszku w 2019 r. został zatrzymany w pierwszym kwartale 2020 r. Całkowity eksport wzrósł o 2 proc. do 76,2 tys. ton. Największy udział miał Oman, który nabył go jednak około 10,5 tys. ton, czyli o 11 proc. mniej. Również dostawy do Wielkiej Brytanii spadły o 31 proc. do 5,4 tys. ton, podczas gdy eksport do Nigerii wzrósł o 80 proc.do 4,7 tys. ton.

UE była największym światowym eksporterem sera w pierwszym kwartale 2020 r. Dzięki 305 tys. ton wywozu z krajów trzecich Unia wyraźnie wyprzedziła swoich głównych światowych konkurentów, USA (93,2 tys. ton) i Nową Zelandię (89,5 tys. ton). Pomimo spadku eksportu dostawcy z UE byli również w stanie obronić najwyższą pozycję w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku dzięki wyżej wspomnianemu eksportowi w wysokości 197,6 tys. ton: Zostało to zrównoważone eksportem w wysokości 187,8 tys. ton z USA i 109 tys. ton z Nowej Zelandii.

Zdecydowanie największym eksporterem mleka pełnego w proszku w okresie sprawozdawczym była Nowa Zelandia, która wyeksportowała ogółem 415,40 tys. ton, z których duża część została dostarczona do Chin. UE była na drugim miejscu z 76,2 tys. ton. Nowa Zelandia była również najważniejszym dostawcą masła (w tym oleju maślanego), a dostawy do krajów trzecich wyniosły 122,5 tys. ton. UE zajęła drugie miejsce z 84,7 tys. ton.

Chiny w pierwszym kwartale 2020 r. nadal odgrywały kluczową rolę na globalnym rynku mleka. Pomimo ograniczonego importu z powodu pandemii koronawirusa. Z 269,80 tys. ton (-3 proc.) ChRL była zdecydowanie największym importerem pełnego mleka w proszku. Większość pochodziła z Nowej Zelandii, a tylko 1 proc. z UE. Z 88,8 tys. ton (-16 proc.) również największy odsetek eksportu odtłuszczonego mleka w proszku trafił do Chin. 21 proc. tej wielkości pochodziło z UE. Najważniejszym importerem sera była Wielka Brytania z 82 tys. ton, ale ograniczyła swoje zakupy o 37 proc.. W przypadku masła i oleju maślanego Chiny również stały się największym nabywcą na rynku światowym, importując 42 tys. ton.