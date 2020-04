UE: Mniej wołowiny w 2020 r.

Według stowarzyszenia rynkowej informacji rolniczej (AMI), od ubiegłego roku konsumpcja wołowiny cierpiała w kilku krajach UE, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Z drugiej strony mięso mielone staje się coraz bardziej popularne.

Jak informuje AMI, w 2019 r. produkcja wołowiny i cielęciny netto w UE spadła o około 2 proc. do 7,84 mln ton. w porównaniu z 2018 rokiem. Ujemna masa wyniosła jednak około 1 proc, ponieważ zwierzęta ubojowe stają się coraz cięższe. W tym roku spodziewany jest dalszy spadek produkcji do 7,68 mln ton, a w 2021 r. do 7,49 mln ton.

Spożycie wołowiny spada w wielu krajach UE, szczególnie w Europie Zachodniej z drugiej strony mięso mielone staje się coraz bardziej popularne. W całej UE istnieją duże różnice w całkowitym spożyciu wołowiny. Oprócz wysokiego spożycia na mieszkańca w Irlandii (24 kg), Danii (23 kg), Francji (22 kg), Włoszech (21 kg), Szwecji (20 kg) i Wielkiej Brytanii (17 kg), wołowinę w Europie Wschodniej można rzadko znaleźć w menu. W Polsce i na Węgrzech spożycie wynosi zaledwie 3 do 4 kg rocznie.

Prowadzone od 2019 r. rozmowy o zmianach klimatu, zrównoważonym rozwoju i unikaniu mięsa, które wybuchły w związku z ruchem „Fridays for Future”, miały również negatywny wpływ na spożycie wołowiny. Według AMI, ze względu na emisję metanu bydło jest również odpowiedzialne za zmiany klimatu, mimo, że jego udział wynosi tylko 1–2 proc. emisji gazów cieplarnianych. Drugim głównym problemem w wielu krajach UE jest dobrostan zwierząt - powiedzieli eksperci AMI.

Oprócz wszystkich tych czynników, kryzys związany z pandemią powoduje niepewności gdyż nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, jak długo ta pandemia będzie obciążać gospodarkę. Kompleksowa kwarantanna uderza w sektor gastronomiczny szczególnie mocno. Przepływ z cieląt wysokiej jakości do Włoch, Francji i Hiszpanii jest obecnie opóźniony. Ponadto z powodu kwarantanny rzeźniom i zakładom rozbioru brakuje personelu z Europy Wschodniej. AMI ma nadzieję, że sytuacja uspokoi za dwa do trzech miesięcy, a życie i konsumpcja wrócą do normy.