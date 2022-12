Zakaz obejmuje środki przeciwdrobnoustrojowe przeznaczone dla medycyny ludzkiej. Rozszerzenie obejmuje zwierzęta i produkty zwierzęce przywożone do UE.

Komisja Europejska opublikowała projekt art. 118 rozporządzenia UE w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (UE) 2019/6, który rozszerza unijny zakaz stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na import do Unii.

Rozporządzenie delegowane do art. 118 pominęło 28 stycznia 2022 r. termin wdrożenia rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych, ale projekt ustawy został udostępniony opinii publicznej przez cztery tygodnie do 3 stycznia 2023 r. Projekt ustawy wskazuje również, że powiadomienie został wysłany do WTO.

Niniejsze rozporządzenie delegowane formalnie rozszerzy unijny zakaz stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi w hodowli zwierząt, wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1255, na zwierzęta i produkty zwierzęce przywożone do UE.

Ponieważ termin wdrożenia rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych upłynął 28 stycznia 2022 r., zakaz stosowania zastrzeżonych środków przeciwdrobnoustrojowych został już uwzględniony w rozporządzeniu UE (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych, które zostało zmienione w 2021 r. w celu uwzględnienia weryfikacji przestrzegania zakazu z art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6.

Preambuły 13 i 14 nowego projektu rozporządzenia delegowanego precyzują, że przy przywozie produktów pochodzenia zwierzęcego wymagane będzie urzędowe świadectwo potwierdzające zgodność z unijnym zakazem stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych w celu pobudzenia wzrostu lub zwiększenia wydajności oraz w sprawie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.