UE: W 2019 r. znacznie wzrósł eksport produktów mlecznych

Sprzedano więcej masła i mniej pełnego mleka w proszku.

Według Komisji Europejskiej w 2019 r. osiągnięto znaczny wzrost sprzedaży w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi z Unii. Przede wszystkim znacznie wzrósł eksport masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Natomiast eksport mleka pełnego w proszku wyraźnie spadł. Są to aktualne dane z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Eksport masła z UE w 2019 r. wzrósł o 41 proc. do około 180 tys. ton. Najważniejszym klientem były USA, które nabyły go 33,9 tys. ton, czyli o 21 proc. więcej niż w 2018 r. Drugim co do wielkości klientem były Zjednoczone Emiraty Arabskie z 10,9 tys. ton, które ponad dwukrotnie zwiększyły zakupy w UE (+ 154 proc.). Chiny nabyły 10,8 tys. ton masła (+ 38 proc.). Nastąpił również wyraźny wzrost eksportu masła do Japonii o 9 tys. ton (+ 48 proc.).

Eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE w 2019 r. wzrósł o 18 proc. do 962,4 tys. ton Największym nabywcą pozostały Chiny, które zwiększyły swoje zakupy o 38 proc. do 126,3 tys. ton. Algieria zajęła drugie miejsce, chociaż zmniejszyła swój przywóz z Unii o 30 proc. do 100,7 tys. ton. Natomiast eksport do Indonezji wzrósł o 27 proc. do 71,1 tys. ton. Dostawy na Filipiny wzrosły szczególnie silnie, bo o 80 proc. do 67 tys. ton.

W 2019 r. miał miejsce umiarkowany wzrost eksportu serów z UE, przy zwiększeniu eksportu o 6 proc. do około 880 tys. ton. Przy zakupach 139 tys. ton (+ 4 proc.) głównym klientem pozostały USA. Na drugim miejscu znalazła się Japonia z 114,1 tys. ton (+ 7 proc.), a trzecim co do wielkości klientem była Szwajcaria z 62,5 tys. ton (+ 1 proc.). UE ponownie stała się największym na świecie eksporterem sera w 2019 r. wyprzedziła dużych konkurentów: USA (362,5 tys. ton) i Nową Zelandię (335,1 tys. ton).

Eksport pełnego mleka w proszku z w 2019 r. UE spadł ogółem o 11 proc. do 297,4 tys. ton. Największy udział w zakupach miał Oman, który zakupił około 40,5 tys. ton, czyli o 16 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadł również eksport do Algierii o 18 proc. do 21,7 tys. ton, podczas gdy eksport do Nigerii wzrósł o 18 proc. do 18,8 tys. ton. Zdecydowanie największym światowym eksporterem mleka w proszku była Nowa Zelandia eksportując w 2019 r. łącznie 1,54 mln ton, z których duża część została dostarczona do Chin. UE zajęła drugie miejsce, a następne Urugwaj z eksportem w wysokości 131,8 tys. ton.

Chiny nadal odgrywały kluczową rolę na globalnym rynku mleka. W 2019 r. roku były zdecydowanie największym importerem pełnego mleka w proszku 671,2 tys. ton (+ 29 proc.). Większość pochodziła z Nowej Zelandii, a tylko 2 proc. z UE.

343,7 tys. ton (+ 23 proc.), czyli największa ilość eksportowanego odtłuszczonego mleka w proszku trafiła do Chin, z czego jedna trzecia tego pochodziła z UE.

Japonia była najważniejszym importerem sera w 2019 r. 302,60 tys. ton (+ 6 proc.).

W przypadku masła i oleju maślanego największym nabywcą na rynku światowym w 2019 r. była Rosja, importująca 100,80 tys. ton (do listopada).