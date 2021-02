UE: Wzrosła produkcja mleka ekologicznego

Produkcja mleka ekologicznego to segment rozwijający się w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

Jak poinformowało w zeszłym tygodniu państwowe stowarzyszenie przemysłu mleczarskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii (LV Milch) na podstawie wstępnych danych z Central Milk Market Report (ZMB), dostawy mleka ekologicznego we Francji od stycznia do listopada 2020 r. Wzrosły o 11,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o prawie 1,04 mln ton.

Niemieckie mleczarnie zanotowały w tym samym okresie jeszcze więcej mleka ekologicznego – do prawie 1,13 mln ton. Jednak tempo wzrostu było znacznie niższe i wyniosło 3,9 proc.

Według stowarzyszenia Bioland, mleczarnie ekologiczne są bardzo ostrożne w podejmowaniu zobowiązań wobec nowych dostawców w celu utrzymania równowagi między podażą a popytem.

Również w Skandynawii zwiększona produkcja w ubiegłym roku. Od stycznia do listopada 2020 r. ilość mleka ekologicznego zarejestrowana przez mleczarnie w Finlandii wzrosła o 6,7 proc. do 74 tys. ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W całej Szwecji w 2020 roku przerobiono w mleczarniach znacznie więcej surowca ekologicznego, 439 tys. ton, co oznaczało wzrost o 3,3 proc. Większość mleka w Danii była produkowana metodami ekologicznymi i sprzedawana przetwórcom; ilość 666 tys. ton w 2020 r. była o 2,4 proc. większa od porównywalnego poziomu z 2019 roku.