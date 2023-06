Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy wyszło z inicjatywą wprowadzenia kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych z Polski. Trwają prace na stosowną uchwałą.

Biuro prasowe ukraińskiego ministerstwa rolnictwa potwierdziło, że rozpoczęło prace nad regulacjami, których celem jest przywrócenie kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Polski - podaje ukraiński portal rolniczy Latifundist. Jak czytamy tam, przepisy stosownej uchwały są już dopracowywane przez odpowiednie departamenty.

Ukraińskie ministerstwo przewiduje, że kontrola polskich produktów mlecznych i mleka miałaby obejmować sprawdzanie dokumentacji towarzyszącej transportom, kontrolę zgodności, zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz kontrolę fizyczną i badania laboratoryjne.

Jak poinformował ukraiński resort, badania miałaby być prowadzone na posterunkach kontroli granicznej i na wyznaczonych przejściach na granicy państwowej Ukrainy.

Co z zakazem importu mleka i przetworów mlecznych z Ukrainy?

Latifundist przypomina przy tej okazji, że Polska Izba Mleka stanowczo sprzeciwiała się wprowadzeniu zakazu importu mleka i przetworów mlecznych z Ukrainy. Wiadomo, że polskie mleczarnie zarabiają na eksporcie na Ukrainę niebagatelne pieniądze i jest to dla nich ważny rynek zbytu.

Trudno nie zauważyć, że groźba czasochłonnych kontroli weterynaryjnych, które mogą zaszkodzić tej wymianie handlowej pojawia się w momencie, gdy w UE rozstrzyga się kwestię przedłużenia zakazów importu płodów rolnych z Ukrainy do 5 krajów członkowskich - w tym do Polski. I to Polska i unijny komisarz ds. rolnictwa, który jest Polakiem najbardziej o przedłużenie tych zakazów zabiegają.