Ukraina chce zwiększyć produkcję mleka

Ukraina ma ambitny program mleczarski na nadchodzącą dekadę.

Jak wyjaśnił prezes ukraińskiego stowarzyszenia firm mleczarskich, do 2030 r. pogłowie krów mlecznych ma wzrosnąć z 1,7 mln sztuk do 3 mln. W tym samym okresie produkcja mleka surowego ma wzrosnąć o 3,5 mln ton do 10 mln ton, a przetwórstwo mleka surowego z 3,8 mln ton do 8 mln ton.

Prezes odniósł się w tym kontekście do obliczeń Rabobanku, zgodnie z którymi na każdą dodatkowy tonę mleka potrzebne są inwestycje w wysokości 750 mln euro. Oznacza to, że w ciągu następnych dziesięciu lat do osiągnięcia celu produkcyjnego wyznaczonego na 2030 r. potrzeba łącznie około 2,6 mld euro.



Według ukraińskiego stowarzyszenia firm mleczarskich połowa tych pieniędzy będzie pochodzić od państwa. W tej chwili wydaje się, że przemysł mleczarski na Ukrainie radzi sobie źle. W związku z tym podpisano memorandum w sprawie powołania krajowego komitetu ratowania przemysłu mleczarskiego. W skład komitetu wchodzą Stowarzyszenie Producentów Mleczarstwa, Spółdzielnia Ukraińska i Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Mleczarskich.