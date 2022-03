Ukraina: film ze zniszczonej fermy mlecznej

W czwartek 31 marca na Twitterze umieszczono przerażający film z jednej z ferm mlecznych w obwodzie charkowskim. Widać na nim zniszczone budynki i chodzące między nimi krowy.

Pusto, głucho, wokół stoją otwarte samochody, w tle widać zniszczone budynki gospodarcze, na ziemi leżą kawałki dachów, a po terenie chodzą nieliczne krowy. Tak na filmie krążącym na Twitterze po ataku wojsk rosyjskich wygląda jedna z ferm mlecznych na Ukrainie.

Ферма десь на Харківщині. І дивом вцілілі корови pic.twitter.com/NtFt8tX2KM — Армія FM (@Armia_fm) March 31, 2022

Według naszych ustaleń jest to teren należący do spółki Agrosvit w obwodzie charkowskim, we wsi Szestakowe. Ogromne gospodarstwo jest stałym dostawcą dla Charkowskiego Kombinatu Mlecznego Agromol.

Co się tam dokładnie stało? Na razie nic poza filmem nie zostało opublikowane.