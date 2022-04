Ukraina: makabryczne zdjęcia farmy mlecznej po przejściu Rosjan

Wojska ukraińskie kilka dni temu wyzwoliły dwie wioski w obwodzie czernihowskim: Slobodę i Lukashivkę. Okupacja Rosjan trwala 21 dni - straty są ogromne.

Spalone samochody, dziury po kulach w ogrodzeniach, przerażeni mieszkańcy. Taki obraz zastały ukraińskie siły zbrojne wchodząc do wsi Sloboda i Lukashivka w okolicy Czernihowa.

Niestety podobne widoki czekały na wyzwolicieli w gospodarstwach rolnych. 4 kwietnia Суспільне Чернігів opublikował zdjęcie z jednej z farm mlecznych we wsi Lukaszhivka. Ponad dwudziestodniowa rosyjska okupacja zostawiła po sobie padnięte zwierzęta i zniszczone budynki gospodarcze

Niestety nie wiemy nic więcej na temat zniszczeń i czy jakiekolwiek zwierzęta przeżyły, co stało się z pracownikami farmy oraz sprzętem zgromadzonym przez właścicieli.

Według naszych ustaleń bardzo prawdopodobne iż gospodarstwem widocznym na zdjęciach jest Farma „Naporivske” prowadzona przez Grigorija Tkaczenkę i jego rodzinę.

Gospodarstwo jest znane w okolicy. Zaczynali w 2005 r. na 6 hektarach. Teraz dysponują dość sporą farmą mleczną z bankiem ziemi o powierzchni 1200 hektarów. Wokół widać sprzęt zachodnich firm, w gospodarstwie pracuje ponad 20 ludzi, a w oborach żyje ok. 300 sztuk bydła, z których jedna trzecia to stado mleczne. Warunki ich przetrzymywania nie są gorsze niż w Europie - tak twierdził właściciel fermy w artykule Business Rayon UA. Tkaczenko tworząc gospodarstwo w byłym kołchozie wzorował się na rozwiązaniach, które wcześniej widział we Francji i na Łotwie.

- Francja jest państwem bardziej cywilizowanym od nas, zaś Łotwa jest bardzo podobna do Ukrainy pod kątem problemów, z którymi muszą się zmagać. Żyje i pracuje tam wielu Moskali i pijaków. Jedno, co wyróżnia ten kraj od nas to lepsze drogi, no i ludzie są bardziej uśmiechnięci. To od Łotyszy przyjąłem większość decyzji w moim biznesie - mówił na łamach Business Rayon UA właściciel fermy.