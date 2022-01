Unikalny zakład mięsny na Podlasiu

Na Podlasiu powstaje nowy zakład mięsny, który ma być jednym z najnowocześniejszych zakładów rozbioru mięsa wołowego w Europie. Będzie się on charakteryzował unikalnymi rozwiązaniami, m.in. systemem pełnej identyfikacji.

Zakład mięsny w Szczuczynie, należący do spółki Zakłady Mięsne Zakrzewscy ma być jednym z najnowocześniejszych zakładów rozbioru mięsa wołowego w Europie. Obecnie znajduje się w końcowej fazie budowy. Planowe otwarcie ma nastąpić w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zgodnie informacjami udzielonymi przez przedstawicieli spółki, motywacją do budowy nowego zakładu był przede wszystkim wzrost popytu na polską wołowinę.

Jak podkreślają przedstawiciele ZM Zakrzewscy, zakład będzie charakteryzował się rozwiązaniami unikalnymi na skalę europejską, m.in. systemem pełnej identyfikacji.

– Jako pierwszy zakład w Polsce będziemy posiadali system pełnej identyfikacji. Jeśli pójdziecie Państwo do sklepu i przyjrzycie się etykiecie na elemencie wołowym, to znajdziecie numer partii. My idziemy o 5 kroków dalej. Oferowane przez nas produkty będzie można przypisać do poziomu konkretnej sztuki. Będziemy posiadali informację, z którego zwierzęcia pochodzi dany element – tłumaczył Paweł Zakrzewski, prezes Zakładów Mięsnych Stanisławów Sp. z o. o., które również należą do grupy ZM Zakrzewscy. – Wszystkie informacje przekazywane będą do specjalnego systemu, który w czasie rzeczywistym pokaże zarówno wydajność linii ubojowej, linii rozbiorowej, osiągnięte uzyski i wszystkie niezbędne informacje – dodał.

Wydajność linii ubojowej w nowym zakładzie ma wynosić 60 szt./h. W strefie uboju znajdować się będą dwie klatki ubojowe, umożliwiające zarówno ubój konwencjonalny, jak i religijny.

Zakład wyposażony będzie w 7 chłodni półtusz oraz 4 chłodnie ćwierci. Zastosowane technologie pozwolą również na niemal dowolne zaprogramowanie metodologii sortowania półtusz i ćwierci w chłodniach – klasami, wiekiem, płcią, masą. Możliwe będzie też wywołanie konkretnej sztuki do strefy ćwiartowania w dowolnym momencie, niezależnie od jej położenia w komorze.

Projektując nowy zakład, firma położyła nacisk na rozwiązania redukujące jego wpływ na środowisko, m.in. decydując się na kogenerację (w jednym procesie technologicznym wytwarzane są energia elektryczna i ciepło) oraz własne ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatniania i oczyszczalnią ścieków. Rozważany jest również system związany z oczyszczaniem zużytej wody, jednak na razie znajduje się w fazie projektu.

Wizyta w rzeczonym zakładzie była częścią spotkania „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!”, zorganizowanego w grudniu przez Związek Polskie Mięso.