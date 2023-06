Sezon na stres cieplny u bydła trwa w najlepsze. Bydło traci komfort termiczny już powyżej 20 ℃. Przy wyższych temperaturach konieczne jest podjęcie kroków pozwalających ograniczyć wpływ upałów na zdrowie i produkcyjność krów.

Śledząc prognozy pogody niejednokrotnie obserwujemy zachwyt prezenterów nad słoneczną i upalną pogodą, która sprzyja urlopowiczom, bo rzecz jasna miło jest spędzić czas np. w cieniu nad wodą, bądź kąpiąc się w jeziorze. Jednak dla bydła takie temperatury stanowią katorgę, szczególnie jeśli utrzymywane jest w ciasnych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. Warto więc pamiętać o termicznej izolacji dachu oraz o usunięciu przeszkód, które mogłyby utrudniać przepływ powietrza.

Upały to trudny czas dla bydła

Zjawisko stresu cieplnego objawia się u bydła m.in. zwiększoną częstotliwością oddechów, podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38,6ºC), gwałtownym spadkiem produkcji mleka nawet o 30 - 40 proc., ograniczeniem apetytu, a także pogorszeniem wskaźników rozrodu. Na zjawisko to najbardziej narażone są krowy wysokoprodukcyjne. Należy pamiętać, że konsekwencje zdrowotne związane ze stresem cieplnym mogą utrzymywać się nawet 2-3 miesiące po przejściu upałów. Ryzyko wystąpienia stresu cieplnego w większym stopniu obejmuje zwierzęta utrzymywane w niskich, ciasnych i słabo wentylowanych budynkach. W takiej sytuacji warto rozważyć pastwiskowanie zwierząt, bądź zorganizowanie dla nich wybiegów, najlepiej zacienionych, zapewniających dostęp do świeżego powietrza i stały dostęp do wody.

Jak chronić przed stresem cieplnym?

Chcąc ograniczyć skutki stresu cieplnego należy pamiętać o kilku zasadach ułatwiających zwierzętom przetrwanie tego trudnego okresu. Przede wszystkim, ze względu na zwiększone pobranie wody, trzeba zapewnić swobodny do niej dostęp. W związku z tym warto skontrolować wydajność poideł, czy przepustowość zaworów zapewnia dostateczną dystrybucję wody. W obliczu stresu cieplnego warto również zmienić strategię żywienia bydła, które wykazuje się w tym czasie osłabionym apetytem. Należy więc zaplanować częstsze podawanie pasz w mniejszych ilościach, co z jednej strony zachęci bydło do pobierania paszy, a z drugiej ograniczy ryzyko jej zagrzewania i psucia się na stole paszowym. Dobrą praktyką jest również podawanie większej ilości pasz wieczorem, gdy temperatura powietrza wyraźnie spada. Jeśli chodzi o zabiegi żywieniowe, warto zoptymalizować poziom włókna w dawce, by ograniczyć wytwarzanie energii cieplnej, jaka powstaje podczas trawienia włókna. Należy również zabezpieczyć zwierzęta w odpowiednie dawki elektrolitów. Okazuje się, że w złagodzeniu skutków stresu cieplnego niebagatelną role ma tłuszcz chroniony. Zwiększenie jego udziału w dawce reguluje proces termoregulacji organizmu zwierzęcia.

Woda i wiatr to dobre połączenie

Wartym uwagi rozwiązaniem, którą coraz częściej stosują hodowcy w oborach wolnostanowiskowych jest montaż zraszaczy powietrza, które w połączeniu z wentylatorami zmieniają korzystnie mikroklimat w oborze, przynosząc zwierzętom wytchnienie od upałów. Należy jednak dobrze przemyśleć lokalizację zraszaczy, aby nie dochodziło do zamoczenia paszy na stole paszowym, jak również legowisk, w których odpoczywają zwierzęta. Aby uzyskać oczekiwany efekt chłodzenia należy odpowiednio zgrać system zraszania z działaniem wentylatorów. Naprzemienne działanie tych systemów przyniesie więcej korzyści niż zastosowanie każdego z nich osobno.

W okresie występowania upałów warto też zwrócić uwagę na obsadę zwierząt. Im większe zagęszczenie zwierząt w budynku, tym wyższa temperatura, większa koncentracja szkodliwych gazów i słabsza wymiana powietrza.