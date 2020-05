USA: Nadmiar mleka, jako pomoc charytatywna

Mleka do hoteli i restauracji w USA nie można nadal sprzedać. Aby hodowcy bydła mlecznego nie musieli go wylewać, trzecia, co do wielkości sieć supermarketów Kroger rozdaje je potrzebującym bezpłatnie.

Pandemia Covid-19 wymusiła zamknięcie restauracji i hoteli w całym kraju, dlatego wielu rolników nie traci mleka. Wprowadzony przez Krogera program ratownictwa mlecznego jest ofertą dla przemysłu mleczarskiego w czasie kryzysu i pomaga dystrybuować oraz przetwarzać nadmiar mleka wśród rodzin, które najbardziej go potrzebują.

Banki żywności i oferty pomocy żywnościowej rosną, a wielu Amerykanów stara się związać koniec z końcem. Według Feeding America ponad 17 milionów osób zostało dotkniętych niedoborami żywności z powodu rosnącego bezrobocia od czasu wybuchu pandemii.

Jak powiedział dyrektor z organizacji Feeding America, dla wielu rodzin borykających się z bezrobociem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego dostęp do świeżego mleka nigdy nie był ważniejszy niż obecnie. Według dyrektora, program firmy Kroger utrzymuje produktywność amerykańskich rolników, pozwala uniknąć niepotrzebnego marnowania żywności i pomaga potrzebującym rodzinom.

Dzięki programowi Kroger przetworzy nadmiar mleka od producentów w swoich fabrykach w Kentucky, Michigan, Ohio i Teksasie do końca sierpnia i przekaże je w formie darowizny na rzecz banków żywności Feeding America i organizacji społecznych.

Firmy przetwórcze i dostawcy mleka Kroger będą również przekazywać miesięcznie około 200 tys. litrów mleka lokalnym bankom żywności i organizacjom społecznym.