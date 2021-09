USA: Większy eksport produktów mlecznych w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r.

Od stycznia do lipca br. eksport produktów mleczarskich z USA utrzymywał się powyżej poziomu sprzed roku, dotyczyło to prawie we wszystkich asortymentów.

Eksport produktów mlecznych z USA w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku znacznie przewyższał poziom z roku poprzedniego. Według USA Dairy Export Council o wyeksportowano 11,9 proc. więcej produktów mlecznych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ten sposób eksport z USA osiągnął nowy rekordowy poziom dla wszystkich produktów. Azja Południowo-Wschodnia była nadal największym klientem pod względem wolumenu, mimo że bilans za pierwsze siedem miesięcy wykazał spadek ilości dostarczonych produktów o około 3 proc. Na drugim miejscu znalazł się Meksyk, który nabył około 16 proc. więcej produktów mlecznych z USA w porównaniu do 2020 roku. Największy wzrost o 62 proc. odnotowano dla Chin, które w rankingu największych klientów znalazły się na trzecim miejscu pod względem ilości zakupionych w USA produktów mlecznych.