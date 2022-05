Z powodu dramatycznych wąskich gardeł w preparatach dla niemowląt w USA, rząd chce zezwolić na większy import tych produktów.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosiła, że w tym celu uelastyczni obecne przepisy dotyczące importu. Szef FDA Robert Califf powiedział, że ma nadzieję, że to wezwanie do rynku światowego zostanie usłyszane i że międzynarodowe firmy wykorzystają okazję do poprawy podaży produktów, które są jedynym źródłem pożywienia dla wielu małych dzieci.

Tłem wąskich gardeł jest awaria fabryki firmy Abbott, największego producenta odżywek dla niemowląt w USA. Producent zawiesił kilka linii produktów po tym, jak cztery niemowlęta zachorowały, a dwa zmarły, prawdopodobnie z powodu zanieczyszczenia bakteryjnego. Produkcja w jednym z zakładów firmy w stanie Michigan została na razie całkowicie wstrzymana.

Zgodnie z własnymi oświadczeniami, FDA uzgodniła teraz z producentem r środki ostrożności dotyczące ponownego otwarcia fabryki. Jednak firma powiedziała, że ​​zanim produkcja będzie mogła się ponownie rozpocząć, minie kilka tygodni nim będzie można dostarczać mleko dla niemowląt do sprzedawców detalicznych.

Ze względu na niedobór mleka w proszku dla niemowląt, prezydent USA Joe Biden niedawno interweniował i polecił rządowi zapewnienie dostępności mleka dla niemowląt. Według FDA, zazwyczaj 98 proc. mieszanek dla niemowląt spożywanych w USA jest domowej roboty. Do tej pory import pochodził głównie od partnerów handlowych z Meksyku, Irlandii i Holandii.