USDA: Światowa produkcja mleka rośnie umiarkowanie

Oczekiwany w nadchodzącym roku globalny wzrost produkcji mleka prawdopodobnie zostanie zrekompensowany dalszym wzrostem popytu na produkty mleczne.

Pomimo stosunkowo wysokich cen produktów mleczarskich na rynku światowym, w nadchodzącym roku światowa produkcja mleka surowego prawdopodobnie ponownie wzrośnie tylko umiarkowanie. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) zakłada to w swojej aktualnej prognozie dla światowego rynku mleka.

Analitycy z Waszyngtonu spodziewają się, że czołowi światowi producenci mleka zwiększą produkcję w porównaniu do 2021 r. łącznie o około 5,29 mln ton lub 1,0 proc. do 549,4 mln ton. W 2021 r. wzrost wyniesie prawdopodobnie około 4,5 miliona ton lub 0,8 proc.

Według USDA, produkcja mleka krowiego w 2022 roku ma wzrosnąć najbardziej w Indiach, o 2 mln ton do 98,0 mln ton. Ponieważ jednak kraj ten prawie nie odgrywa roli w światowym handlu, nie ma to prawie żadnych skutków globalnych. W przypadku UE-27, największego światowego producenta, eksperci amerykańscy spodziewają się umiarkowanego wzrostu produkcji w porównaniu do 2021 r. o 0,7 proc. do 146,7 mln ton.

Ekspansja produkcji mleka ma być kontynuowana również w USA w 2022 roku; Oczekuje się tam wzrostu o 680 tys. t lub 0,7 proc. do 103,28 mln ton. Ważnymi czynnikami są wzrostu są większe wydajności na krowę.

Ograniczanie rosnących kosztów

Według USDA, więcej surowego mleka w 2022 roku powinno być również produkowane w Australii – po stratach produkcyjnych w bieżącym roku. Przewiduje się wzrost o 1,1 proc. do 9,1 mln ton. Sprawi to oprócz wysokich cen producentów, złagodzenie ograniczeń podróży związanych z koronawirusem, co poprawia dostępność siły roboczej, wyjaśnił USDA.

Dla Nowej Zelandii przewiduje produkcję mleka na poziomie 22,25 mln ton, co przekraczałoby bardzo wysoką tegoroczną ilość o 10 tys. ton. Celem jest zrekompensowanie trwającej redukcji liczby krów poprzez wyższą wydajność mleczną.

Według szacunków USDA Argentyna prawdopodobnie po raz trzeci z rzędu zwiększy produkcję mleka w 2022 r., tym razem o 200 tys. ton, czyli 1,7 proc., do 12,1 mln ton.

Prognoza oznacza spowolnienie wzrostu w porównaniu z 2021 i 2020 rokiem. Marże producentów są coraz bardziej pod presją ze względu na rosnące koszty operacyjne.

Duże zapotrzebowanie na pełne mleko w proszku

Oczekiwany globalny wzrost produkcji prawdopodobnie zostanie zrekompensowany dalszym wzrostem popytu na produkty mleczne w nadchodzącym roku. USDA prognozuje zapotrzebowanie na mleko spożywcze w wysokości 192,92 mln ton w 2022 r. Byłoby to 2,20 mln ton, czyli o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Popyt na ser ma wzrosnąć o 340 tys. ton lub 1,6 proc. do 21,43 mln ton, a na masło o 260 tys. ton lub 2,4 proc. do 11,18 mln ton. Przewiduje się, że popyt na niskotłuszczowe produkty mleczne w proszku wzrośnie o 90 tys. ton lub o 2,3 proc. do 3,97 mln ton. Oczekuje się, że światowy popyt na pełne mleko w proszku wzrośnie szczególnie, bo o 130 tys. ton lub o 3,5 proc. do 3,80 mln ton.

Unijny eksport produktów mlecznych też wzrośnie

Unijni eksporterzy przetworów mlecznych powinni również skorzystać z rosnącego popytu na rynku światowym. W odniesieniu do eksportu sera z UE, USDA przewiduje rok do roku wzrost o 10 tys. ton do 1,42 miliona ton w 2022 r. Oczekuje się też, że większość z niego zostanie wysłana do Wielkiej Brytanii, USA i Japonii.

Eksperci z Waszyngtonu oszacowali eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE-27 w 2022 roku na 825 tys. ton. To o 1 proc. więcej niż prognozowano na ten rok, ale i tak znacznie mniej niż w 2019 roku, kiedy wyeksportowano rekordową ilość 946 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku.

Głównymi importerami pozostaną prawdopodobnie Chiny i Algieria. USDA zakłada, że ​​produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w UE również wzrośnie o około 1 proc, do 1,56 mln ton. Ponadto eksperci z Waszyngtonu spodziewają się wzrostu eksportu masła z UE w porównaniu do 2021 roku o 2 proc do 255 tys. ton. Oznaczałoby to jednak, że UE pozostanie znacznie poniżej wielkości eksportu, którą osiągnęła w latach 2019 i 2020. W tym czasie wyeksportowano odpowiednio 302 tys. i 316 tys. ton masła.