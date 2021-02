W 2021 r. przewiduje się niższą podaż bydła i wyższy popyt na wołowinę

Przełom 2020 i 2021 r. przyniósł poprawę sytuacji na rynku wołowiny, pomimo obaw związanych z trwającą drugą falą pandemii – informuje Grzegorz Rykaczewski, Analityk Sektora Rolno-Spożywczego, Santander Bank Polska S.A.

- Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa, od końca listopada do końca stycznia ceny skupu żywca wzrosły średnio o 7 proc., osiągając poziom nienotowany od roku 2018. Jednocześnie notowania mięsa były mieszane – ćwierci z buhajków podrożały o 5 proc., ale już ceny ćwierci z krów były stabilne – informuje Grzegorz Rykaczewski.

Zdaniem analityka, pozytywną presję na ceny skupu powoduje niska podaż bydła do uboju. W październiku i listopadzie 2020 r. łączna masa ubojów w zakładach przemysłowych była niższa o 12 proc. w porównaniu do analogicznej części 2019 r. Oznacza to spadek o 12 tys. t w relacji rocznej. Z jednej strony może to być efekt osłabienia cen bydła, które obserwowaliśmy od połowy 2019 r. i przez większą część roku 2020, co nie sprzyjało rozwojowi produkcji. Dodatkowo w ostatnich miesiącach korzystna koniunktura na rynku mleka ogranicza sprzedaż bydła.

Z drugiej strony, w warunkach niższej podaży i drugiej fali pandemii, eksport się obniżył, ale w mniejszym zakresie, niż w kwietniu i maju, czyli podczas pierwszego lock-downu w UE. A niektóre kraje nawet zwiększyły zakupy mięsa wołowego w Polsce, jak choćby Niemcy, które są drugim największym odbiorcą zagranicznym.

- W bieżącym roku podaż bydła do uboju może pozostać niska. Na koniec 2020 r. odnotowano spadek pogłowia bydła dorosłego, co będzie ograniczać potencjał produkcyjny sektora. Z kolei po stronie popytowej oczekiwane wiosenne „odmrożenie” gospodarki powinno wzmocnić popyta na mięso w UE – zapowiada Rykaczewski.

Sprzedać, bądź kupić zwierzęta możesz przy pomocy Giełdy Rolnej.