Austriaccy hodowcy ograniczyli tego lata, w porównaniu z ubiegłym rokiem nie tylko swoje stada świń, ale również bydła.

Umiarkowany spadek populacji bydła

Według spisu zwierząt spadek w hodowli bydła był stosunkowo umiarkowany. W czerwcu 2023 r. całe stado liczyło prawie 1,83 mln zwierząt; To o 16 420 sztuk, czyli o 0,9 proc. mniej niż rok temu.

Stanowiło to jednak kontynuację negatywnej tendencji utrzymującej się od lat, a pogłowie bydła spadło do najniższego poziomu od ponad 30 lat. Częściowo za niedawny spadek pogłowia odpowiadało młode bydło w poniżej jednego roku, którego liczebność spadła o 3,1 proc. do 573 720 sztuk.

Populacja bydła w grupie od roku do dwóch lat wzrosła natomiast o 0,9 proc. do 425 720 zwierząt, natomiast liczebność zwierząt starszych niż 24 miesiące spadła o 0,2 proc. do 826 320 sztuk.

Stado krów mlecznych w ciągu roku zmniejszyło się o około 3100 sztuk, czyli o 0,6 proc., do 546 040 sztuk.

Mniej hodowców

Liczba hodowców bydła w Austrii również ponownie spadła. W porównaniu do czerwca 2022 r. Było ich o 2,9 proc. mniej, czyli 52 030. W gospodarstwie było średnio 35 zwierząt.