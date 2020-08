W cennikach skupu bydła widać ożywienie

Bieżący tydzień przyniósł poprawę nastrojów na rynku wołowiny. Choć podwyżki nie są spektakularne, to dają nadzieję na utrzymanie się trendu i kolejne wzrosty cen.

Prognozowane wzrosty cen bydła w skupie podczas żniw doszły do skutku. Niższa podaż zwierząt na rynek, wynikająca z zaangażowania hodowców w prace polowe, zmotywowała zakłady do podniesienia cen, a tym samym zachęcenia rolników do sprzedaży zwierząt.

W ankietowanych punktach skupu obecnie stawki za buhaje w klasie R wynoszą średnio 12,16 zł/kg (+ 0,11 zł w porównaniu z poprzednim tygodniem), natomiast w klasie O średni poziom cen to 11,8 zł/kg (+ 0,09 zł). Cena samców skupowanych w wadze żywej wynosi średnio 6,89 zł/kg (+0,1 zł).

W przypadku jałówek również odnotowano wzrost cen. Za samice w klasie R zakłady płacą średnio 12,46 zł/kg (+ 0,1 zł), a w klasie O 11,75 (+ 0,02 zł) zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie otrzymać przeciętnie 6,31 zł/kg (+ 0,07 zł).

W przypadku krów sprzedawanych w rozliczeniu na WBC średnie stawki wynoszą 10,43 4,91 zł/kg (+ 0,02 zł). (ceny netto).