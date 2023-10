Sytuacja na rynku mleka zależna jest od wielu czynników, przez co charakteryzuje się dużą zmiennością, jednak w ostatnich latach jest ona szczególnie nieprzewidywalna, jak podkreślił Tadeusz Mroczkowski, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

– Zmienność cen na rynku mleka towarzyszyła nam od zawsze, ale nigdy nie była tak nieprzewidywalna i dynamiczna jak w ostatnich dwóch - trzech latach. To, co działo się w mleczarstwie w pierwszej połowie bieżącego roku, zdecydowanie można nazwać kryzysem. Spadek cen produktów mleczarskich nie miał odzwierciedlenia w cenach na półkach, co spowodowało obniżenie popytu i konsumpcji mleka oraz jego przetworów – wskazał Mroczkowski.