Korekcja racic jest jednocześnie działaniem profilaktycznym i źródłem informacji o stadzie. Informacje te pozwalają określić poziom problemu oraz rozpoznać potencjalne jego źródło.

Zdaniem dr Katarzyna Rzewuska, kierownik Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, rejestrowanie danych nt. występujących w stadzie schorzeń racic jest niezwykle istotne. Przekłada się na ograniczenie problemu w dwojaki sposób. Po pierwsze pozwala monitorować status zdrowotny stada w kilku wymiarach. Przede wszystkim dotyczy to najczęściej występujących schorzeń. U jak wielu zwierząt zostały one stwierdzone, czy dominują schorzenia infekcyjne czy nieinfekcyjne. To pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn ich występowania i rozpoznać obszary, które powinny nas zainteresować.

Co wpływa na zdrowotność racic?

Na co należy zwrócić uwagę – czy na czas doju, śliskość posadzek, wygodę legowisk czy raczej na poziom higieny i częstość uruchamiania zgarniacza, a może na dawkę pokarmową, schemat postępowania z krowami w okresie okołoporodowym, utratę masy ciała w szczycie laktacji, sposób zaganiania krów do doju, standard prowadzenia korekcji lub wentylację w oborze. Wszystkie te elementy mogą przyczyniać się do problemów z racicami.

- Na kolejnym etapie dane o schorzeniach racic mogą pomóc w zidentyfikowaniu grup ryzyka. W tym celu trzeba sprawdzić w jakiej fazie laktacji krowy mają problemy z kulawizną oraz kiedy po raz pierwszy pojawiają się problemy. Czy w przypadku schorzeń infekcyjnych do zakażeń dochodzi już u jałówek czy może dopiero u krów – w której grupie mamy źródło problemu, a może to kwestia okresu okołoporodowego – uważa dr Rzewuska.

Wykorzystanie danych w praktyce

Z drugiej strony rejestrowanie wyników korekcji racic w ramach projektu „CGen korekcja”, zdaniem dr Rzewuskiej, pozwoliło na opracowanie metody oceny wartości hodowlanej dla odporności na dermatitis digitalis (DD). Schorzenie to jest najczęściej występująca chorobą i znane jest pod wieloma nazwami min. truskawka, zapalenie skóry czy choroba Mortellaro. Jest to trudna do zwalczenia choroba bakteryjna. Dlatego doskonalenie genetyczne krów ma w tym przypadku istotne znaczenie.

- Wstępne wyniki pokazują, że u córek najlepszych buhajów DD występuje 2,5 raza rzadziej niż w przypadku buhajów o niskiej wartości hodowlanej dla tej cechy. Już w przyszłorocznej ocenie hodowcy będą mogli zobaczyć wyniki i sprawdzić ranking buhajów pod względem zdrowotności racic.

Dr Katarzyna Rzewuska będzie jednym z prelegentów na sesji "Hodowla bydła" podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023. Tematem wystąpienia będzie: "Dobrostan bydła mlecznego, definicja, ocena i doskonalenie".