W dobie wysokich kosztów produkcji i malejących przychodów w rolnictwie zachodzi konieczność maksymalizacji zysków z posiadanych zasobów.

Jak wiemy potencjał produkcyjny krów rasy HF sięga kilkunastu tysięcy kg w ciągu laktacji, na co wpływ mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Warto więc skupić się na poprawie jednych i drugich. Dostępne dziś narzędzia hodowlane jak np. genotypowanie zwierząt, pozwalają na drodze selekcji wyodrębnić ze stada najlepsze zwierzęta, generujące w przyszłości potencjalnie najwyższe zyski. Dzięki temu można wykorzystać kolejne narzędzie jakim jest nasienie seksowane, które dzięki selekcji młodych samic możemy zastosować wyłącznie na ograniczonej grupie, tak aby zapewnić bezpieczną liczbę jałowic na remont stada.

Warto też zwracać uwagę na wartość hodowlaną buhajów wykorzystywanych do kojarzeń, które nie powinny być przypadkowe, chociażby z uwagi na ryzyko wzrostu inbredu w stadzie. W tej sytuacji pozostałe sztuki mogą być kryte nasieniem ras mięsnych.

W Polsce dominuje bydło mleczne, a wyraźnie brakuje dobrego materiału na opas. Przyjmując taką strategię, że część krów na które nie przeznaczmy relatywnie drogiego nasienia seksowanego ras mlecznych, będzie inseminowana nasieniem ras mięsnych, można wyraźnie zwiększyć pulę cieląt o wyższej wartości opasowej. Tzw. krzyżowanie towarowe pozwala wykorzystać efekt heterozji, czyli przewagę uzyskanego pokolenia nad pokoleniem rodziców. Cielęta takie wykazują się wyższymi przyrostami, lepszym wykorzystaniem paszy i wyższą końcową masą tuszy. Taka strategia pozwala uzyskać wyższe przychody z opasanych zwierząt, bądź uzyskania wyższych cen przy sprzedaży cieląt.

Drugą kwestią, w której nadal jest wiele do zrobienia są czynniki środowiskowe. To samo zwierzę umieszczone w rożnych warunkach będzie osiągało odmienne wyniki produkcyjne. Stąd istnieją tak duże rozbieżności w kraju chociażby pod względem uzyskiwanej produkcji mleka.

Podstawową kwestią wymagającą ciągłego doskonalenia jest żywienie zwierząt. Im wyższa produkcja, tym precyzja w komponowaniu dawki pokarmowej powinna być wyższa. Bardzo ważna jest tu dobra współpraca z zaufanym doradcą żywieniowym, który na bieżąco będzie dostosowywał dawkę do aktualnych warunków i co ważne opierał swoje kalkulacje o aktualne analizy pasz. Kierowanie się bowiem wyłącznie wartościami tabelarycznymi jest bardzo mylące, szczególnie w odniesieniu do pasz objętościowych, wykazujących się dużą zmiennością.

Mówiąc o paszach objętościowych, poruszamy kolejny ważny problem, czyli produkcję wysokiej jakości pasz własnych. Istnieje bowiem prosta zależność, im wyższa jakość i wartość pokarmowa wyprodukowanych w gospodarstwie pasz objętościowych, tym mniej środków trzeba przeznaczyć na zakup pasz treściwych.

Kolejnym ważnym czynnikiem w produkcji zwierzęcej jest mikroklimat w jakim utrzymywane są zwierzęta. Wiele problemów wciąż odnotowywanych jest w zakresie wentylacji obiektów inwentarskich. Zbyt mała wymiana powietrza sprawia, że wzrasta koncentracja patogenów w środowisku, co przyczynia się do zwiększania częstotliwości chorób np. układu oddechowego. Zbyt mało uwagi poświęcamy wciąż na prowadzenie systematycznych działań profilaktycznych, przez co nadal ponosimy duże nakłady na leczenie zwierząt, co jest bez wątpienia o wiele droższym rozwiązaniem.

Jak widać czynników wpływających na uzyskiwane wyniki produkcyjne, a co za tym idzie zyski, jest wiele. Warto więc prześledzić cały proces produkcyjny i wyłapać słabe punkty, których naprawienie może kosztować niewiele, za to może przynieść wiele zysków.