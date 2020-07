W skupach bydła dość stabilnie, ale nadal tanio

W pierwszym tygodniu lipca nie nastąpiły znaczące zmiany w cennikach skupu bydła. Jeżeli już występowały korekty, to głównie na minus.

W sektorze wołowiny nadal jest tanio, ale bez większych wahań cen. Drobne zmiany w cennikach skupu dotyczą najczęściej buhajów i wpływają głównie na obniżki stawek.

W ankietowanych punktach skupu obecnie stawki za buhaje w klasie R wynoszą maksymalnie 12,4 zł/kg, przy czym w większości punktów cena nie przekracza 12 zł. Natomiast w klasie O stawki zatrzymują się na poziomie 12 zł/kg. Cena samców skupowanych w wadze żywej to maksymalnie 6,8 zł/kg.

Jałówki trzymają nieco lepiej cenę niż buhaje. Maksymalne stawki w klasie R wynoszą 12,8 zł/kg, a w klasie O 11,8 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie otrzymać do 6,5 zł/kg.

Krowy, póki co, najlepiej bronią się przed obniżkami. W przypadku samic sprzedawanych w rozliczeniu na WBC maksymalne stawki wynoszą 10,7 zł/kg. Z kolei za żywą wagę producenci mogą otrzymać maksymalnie 5 zł/kg. (ceny netto).

W niektórych regionach kraju pojawiają się głosy, że zaczyna brakować bydła na rynku. W pewnym stopniu może to wynikać z niechęci do sprzedaży ze względu na niskie ceny. Możliwe więc, że przy deficycie towaru zakłady będą zmuszone podnieść stawki, aby zmotywować producentów do sprzedaży zwierząt.