W skupach bydła stagnacja, ale na przyzwoitym poziomie

Obecny tydzień nie przyniósł większych zmian w cennikach skupu bydła. Przewidywany w tym roku deficyt bydła powinien umocnić sytuację cenową w sektorze wołowiny.

W sektorze wołowiny zapanowała wyczekiwana od dawna stabilizacja. Tempo wzrostu cen co prawda wyhamowało, ale co ważne, na horyzoncie póki co nie widać obniżek.

Obecnie unormowała się również sytuacja popytowo – podażowa. Zapowiadane na przyszły tydzień ocieplenie sprawi, że odbiorcy będą mogli dojechać również do trudniejszych lokalizacji, co chwilowo może spowodować zwyżkę towaru na rynku.

Aktualnie, w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 14,1 zł/kg. Natomiast w klasie O górna stawka to 13,7 zł/kg. Ceny samców skupowanych w wadze żywej w większości zakładów dochodzą do 8 zł/kg.

W przypadku jałówek maksymalne stawki utrzymują się nadal wysoko i w klasie R wynoszą 14,3 zł/kg, a w klasie O 13,3 zł/kg. Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać, podobnie jak w przypadku buhajów, 8 zł/kg.

Ceny krów również nie uległy większym zmianom. Samice w rozliczeniu na WBC osiągają cenę 11,7 zł/kg. Natomiast w przypadku ofert za żywą wagę, producenci mogą otrzymać do 5,5 zł/kg (ceny netto).

Chcesz sprzedać lub kupić zwierzęta? Zostaw ogłoszenie na gieldarolna.pl.