Suplementacja mineralno-witaminowa bydła mlecznego jest niezwykle ważną kwestią pozwalającą uzyskiwać wysokie wyniki produkcyjne przy wysokim poziomie zdrowotności. Dlatego też zagadnienia te będą stanowić tematykę kolejnego cyklu artykułów.

Wiele pierwiastków nieorganicznych jest niezbędnych do prawidłowego wzrostu, produkcji i reprodukcji zwierząt. Te pierwiastki, których wymagania dla zwierząt wyrażane są w gramach, są określane jako makroelementy. Należą do nich: wapń, fosfor, sód, chlor, potas, magnez i siarka. Makroelementy są ważnymi składnikami strukturalnymi kości i innych tkanek organizmu oraz ważnymi składnikami płynów ustrojowych. Odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej, ciśnienia osmotycznego, potencjału elektrycznego błon oraz transmisji nerwowej. W kolejnych artykułach przyjrzymy się więc roli poszczególnych makroelementów w żywieniu bydła mlecznego.

Pierwszym i jednocześnie jednym z najważniejszych w żywieniu zwierząt makropierwiastków jest wapń, który pełni wielorakie funkcje w organizmie bydła. Wapń zewnątrzkomórkowy jest niezbędny do tworzenia się tkanek szkieletowych, przekazywania impulsów tkanki nerwowej, pobudzenia skurczów mięśni szkieletowych i sercowego, krzepnięcia krwi oraz jako składnik mleka. Z kolei wewnątrzkomórkowy wapń jest zaangażowany w aktywność wielu enzymów i służy jako ważny transmiter przekazujący informacje z powierzchni komórki do jej wnętrza.

Jaki poziom wapnia?

Około 98 proc. wapnia w organizmie znajduje się w szkielecie, gdzie wapń wraz z anionem fosforanowym zapewnia wytrzymałość strukturalną i twardość kości. Pozostałe 2 proc. wapnia w organizmie znajduje się głównie w płynach zewnątrzkomórkowych organizmu. Zwykle stężenie wapnia w osoczu krwi wynosi 2,2 do 2,5 mM (9 do 10 mg/dl lub 4,4 do 5 mEq/l) u dorosłej krowy, z nieco wyższymi wartościami u cieląt. Stężenie zjonizowanego wapnia w osoczu musi być utrzymywane na względnie stałym poziomie od 1 do 1,25 mM, aby zapewnić prawidłowy potencjał elektryczny i przewodnictwo błony nerwowej i mięśni, co zmusiło kręgowce do rozwinięcia skomplikowanego systemu utrzymania homeostazy wapnia. System ten stara się utrzymać stałe stężenie pozakomórkowego wapnia poprzez zwiększanie napływu wapnia do płynów zewnątrzkomórkowych, ilekroć występuje utrata wapnia z przedziału zewnątrzkomórkowego. Kiedy utrata wapnia przekracza napływ, może wystąpić hipokalcemia, co powoduje utratę funkcji nerwów i mięśni, a w niektórych przypadkach może prowadzić do zalegania i stanu klinicznego określanego jako porażenie poporodowe. Podczas zatrucia witaminą D wapń przedostaje się do przedziału zewnątrzkomórkowego szybciej, niż go opuszcza, powodując hiperkalcemię, która może prowadzić do odkładania się wapnia w tkankach miękkich. Wapń opuszcza płyny zewnątrzkomórkowe podczas tworzenia kości, w wydzielinach przewodu pokarmowego, pocie i moczu.

Szczególnie duża utrata wapnia do mleka występuje u krów podczas laktacji. Wapń utracony tymi drogami może zostać zastąpiony przez wapń pochodzący z pożywienia, z wapnia przechowywanego w kości lub przez resorpcję większej części wapnia przefiltrowanego przez kłębuszki nerkowe, tj. zmniejszenie utraty wapnia z moczem. Ilekroć utrata wapnia z płynów zewnątrzkomórkowych przekracza ilość wapnia dostającego się do płynów zewnątrzkomórkowych, następuje spadek stężenia wapnia w osoczu. Przytarczyce monitorują stężenie wapnia we krwi tętniczej tętnicy szyjnej i wydzielają parathormon, gdy wyczuwają spadek wapnia we krwi. Parathormon natychmiast zwiększa mechanizmy reabsorpcji wapnia w nerkach, aby zmniejszyć utratę wapnia z moczem i stymuluje procesy zwiększające wchłanianie wapnia w jelitach i resorpcję wapnia z kości.

Badanie poziomu pH moczu krów przed wycieleniem jest jedną z metod profilaktyki hipokalcemii

Kiedy wapń w diecie jest niewystarczający, aby spełnić wymagania zwierzęcia, wapń zostanie uwolniony z kości, aby utrzymać jego prawidłowe stężenie zewnątrzkomórkowe. Jeśli w diecie występuje poważny niedobór wapnia przez dłuższy okres, u zwierzęcia rozwinie się osteoporoza, która może prowadzić do złamań. Jednak mechanizm utrzymania normalnego stężenia wapnia pozakomórkowego jest silny, a poziom wapnia w osoczu będzie tylko nieznacznie niższy niż normalnie. Nagły duży wzrost utraty wapnia z puli zewnątrzkomórkowej może spowodować ostrą hipokalcemię, zanim zaczną działać mechanizmy homeostatyczne.

Wymagania pokarmowe bydła, poza okresem laktacji, sugerują, że poziom wapnia wchłoniętego powinien wynosić 0,0154 g/kg masy ciała. W przypadku zwierząt w okresie laktacji zapotrzebowanie zwiększa się do 0,031 g/kg żywej masy. Wzrost liczby krów w okresie laktacji odzwierciedla wpływ zwiększonego spożycia suchej masy (DMI) na jelitowe wydzielanie wapnia podczas trawienia. Rozwijający się płód potrzebuje znikomej ilości wapnia do ostatniego trymestru ciąży (po 190. dniu ciąży), kiedy szkielet płodu zaczyna się zwapniać. Zwapnienie szkieletu płodu jest szczególnie silne w ostatnich tygodniach przed porodem.

Ilość wapnia na kg wyprodukowanego mleka różni się nieznacznie w zależności od ilości białka w mleku, która z kolei zależy od rasy. Wymagana ilość wchłoniętego wapnia na kg wyprodukowanego mleka wynosi 1,22 g dla krów rasy hf, 1,45 g dla krów Jersey i 1,37 g dla innych ras. Krowy wymagają ok. 2,1 g wchłoniętego Ca na kg wyprodukowanej siary. Ilość wapnia, którą należy podać, aby sprostać zapotrzebowaniu na wchłonięty wapń, zależy od dostępności wapnia z paszy i nieorganicznych źródeł wapnia w pożywieniu oraz skuteczności absorpcji jelitowej wapnia przez karmione zwierzę. Ilość wapnia wchłoniętego z pożywienia będzie na ogół równa zapotrzebowaniu organizmu na wapń, jeśli dieta zawiera wystarczającą ilość dostępnego wapnia. Proporcja wapnia wchłanianego w pożywieniu zmniejszy się, gdy wapń w diecie wzrośnie powyżej zapotrzebowania tkanek na wchłonięty wapń.

Popularnym źródłem suplementacji wapnia w dawce pokarmowej jest kreda paszowa

Teoretycznie czynnikiem ograniczającym wchłanianie mineralnego wapnia jest rozpuszczalność wapnia ze źródła mineralnego. Chlorek wapnia stanowi źródło dobrze rozpuszczalnego wapnia, gdyż charakteryzuje się współczynnikiem absorpcji wynoszącym 95 proc. Szacunki skuteczności wchłaniania wapnia z węglanu wapnia wahają się od 40 do 85 proc. Ilość dostępnego wapnia, który zostanie faktycznie wchłonięty, zależy od stanu fizjologicznego zwierzęcia. Młode zwierzęta bardzo dobrze wchłaniają wapń, a bardzo stare zwierzęta słabo. Wraz ze starzeniem się zwierząt następuje spadek receptorów witaminy D w przewodzie pokarmowym, co uważa się za zmniejszenie zdolności odpowiedzi na 1,25-dihydroksywitaminę D.

We wczesnej laktacji prawie wszystkie krowy mają ujemny bilans wapniowy. Wraz ze wzrostem spożycia paszy i zwiększeniem spożycia wapnia większość krów osiąga dodatni bilans wapniowy po około 6-8 tygodniach laktacji. Krowy w pierwszych 10 dniach laktacji są najbardziej narażone na ujemny bilans wapniowy, a niektóre z nich przez cały ten okres wykazują subkliniczną hipokalcemię. Wpływ stosunku wapnia do fosforu na wchłanianie wapnia i fosforu był kiedyś uważany za ważny, ale ostatnie dane sugerują, że stosunek wapnia do fosforu nie jest krytyczny, chyba że stosunek wynosi >7:1 lub <1:1.

Skutki niedoboru wapnia

Niedobór wapnia w diecie młodych zwierząt prowadzi do niewydolności mineralizacji kości i przyczynia się do opóźnienia wzrostu. Krzywica jest częściej spowodowana niedoborem witaminy D lub fosforu, ale niedobór wapnia może również przyczyniać się do krzywicy. U starszych zwierząt niedobór wapnia w diecie zmusza zwierzę do wycofania wapnia z kości w celu uzyskania homeostazy płynów zewnątrzkomórkowych. Wywołuje to osteoporozę i osteomalację kości, co powoduje, że kość jest podatna na samoistne złamania. Stężenie wapnia w mleku nie zmienia się nawet podczas silnego niedoboru wapnia w diecie. Gorączka mleczna dotyka ok. 6-10 proc. krów mlecznych każdego roku. U krów mechanizmy homeostazy wapnia, które normalnie utrzymują stężenie wapnia we krwi między 9 a 10 mg/dl, zawodzą, a laktacyjny drenaż wapnia powoduje spadek stężenia wapnia we krwi poniżej 5 mg/dl. Ta hipokalcemia upośledza funkcję mięśni i nerwów do tego stopnia, że ​​krowa nie jest w stanie się podnieść. Dożylne leczenie wapniem jest stosowane w celu utrzymania przy życiu krowy z porażeniem poporodowym wystarczająco długo, aby uruchomiły się jelitowe i kostne mechanizmy homeostazy wapnia. Chociaż porażenie poporodowe jest stosunkowo łatwe do leczenia, krowy, które je przebyły, są bardziej podatne na inne schorzenia, takie jak zapalenie gruczołu mlekowego (zwłaszcza na tle E. coli), przemieszczenie trawieńca, zatrzymanie łożyska i ketoza. Choć schorzenie to dotyka tylko niewielki procent krów, prawie wszystkie krowy doświadczają pewnego spadku poziomu wapnia we krwi (hipokalcemii) w pierwszych dniach po wycieleniu, podczas gdy ich jelita i kości dostosowują się do zapotrzebowania na wapń podczas laktacji. Ta subkliniczna hipokalcemia przyczynia się do braku apetytu u krowy bezpośrednio po wycieleniu i predysponuje krowę do rozwoju innych chorób, takich jak ketoza, zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca i zapalenie wymienia. Wysiłki podejmowane w celu podniesienia stężenia wapnia we krwi u świeżo wycielonych krów mogą przynieść korzyści w produkcji mleka nawet w stadach, które wydają się nie mieć problemu z porażeniem poporodowym.

Hipokalcemii może również towarzyszyć jej hipofosfatemia i hipomagnezemia, które w części przypadków mogą być czynnikami komplikującymi.

Jak kontrolować poziom wapnia?

Ważnym wyznacznikiem ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej jest stan kwasowo-zasadowy krowy w czasie porodu. Zasadowica metaboliczna upośledza fizjologiczną aktywność PTH, przez co resorpcja kości i wytwarzanie 1,25-dihydroksywitaminy D są upośledzone, zmniejszając zdolność skutecznego dostosowania się organizmu krowy do zapotrzebowania na wapń podczas laktacji. Krowy karmione dietą stosunkowo bogatą w potas lub sód znajdują się we względnym stanie zasadowicy metabolicznej, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u nich porażenia poporodowego. Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej (BKAD), nazywany też różnicą pomiędzy kationami a anionami czy bilansem elektrolitów, odnosi się do proporcji specyficznych jonów w dawce. Formuła definiująca BKAD obejmuje właściwy stosunek kationów, tj. jonów potasu i sodu do anionów, tj. jonów chloru i siarki, wyrażany w miliekwiwalentach (mEq). Kationy takie jak sód (Na) i potas (K) są zasadowe, zaś aniony takie jak chlor (Cl) czy siarka (S) są kwasowe.

Badania wykazały, że dodanie anionów do diety przedporodowej może zapobiegać wystąpieniu porażenia poporodowego. Jako źródła anionów zakwaszających stosuje się sole amonowe, wapniowe i magnezowe chlorków i siarczanów. Sole chlorkowe są bardziej kwaśne niż sole siarczanowe. Monitorowanie pH moczu krów w ciągu tygodnia przed porodem okazało się skutecznym sposobem oceny skuteczności dodatku anionów do dawki przedporodowej. U krów rasy hf skuteczny dodatek anionów obniża pH moczu do poziomu 6,2-6,8. Karmienie od 0,35 do 0,40 proc. magnezu w dawkach dla krów przed porodem zapobiega spadkowi stężenia magnezu we krwi podczas porodu. Poziomy te zapewniają odpowiednią ilość magnezu w żwaczu do wykorzystania mechanizmu pasywnego wchłaniania magnezu przez ścianę żwacza, co nie jest uzależnione od jego aktywnego transportu, procesu, który może być hamowany przez potas znajdujący się w paszy. Dawki pokarmowe zawierające mniej niż 15 g wapnia/krowę/dzień i podawane przez co najmniej 10 dni przed wycieleniem zmniejszają częstość występowania gorączki mlecznej. Takie stężenie wapnia stawia krowę w ujemnym bilansie wapniowym, stymulując wydzielanie parathormonu przed wycieleniem. To aktywuje osteoklasty kostne stymulujące resorpcję wapnia w kości i aktywuje kanaliki nerkowe do resorpcji wapnia z moczu i rozpoczyna produkcję 1,25-dihydroksywitaminy D przed wycieleniem. Tak więc na początku laktacji te homeostatyczne mechanizmy wapnia są aktywne, zapobiegając poważnemu spadkowi stężenia wapnia w osoczu krów. W praktyce sformułowanie tego typu diety jest prawie niemożliwe. Diety zawierające zaledwie od 35 do 45 g wapnia dziennie zaspokoją zapotrzebowanie krów na wapń i nie będą odpowiednio stymulować gruczołów przytarczycznych oraz skutecznie zapobiegać gorączce mlecznej. Doustne podawanie wapnia podczas wycielenia zmniejsza częstość występowania porażenia poporodowego, ale niesie ze sobą niewielkie ryzyko wywołania zachłystowego zapalenia płuc i może być pracochłonne.