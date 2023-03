We Francji liczba bydła poddanego ubojowi w ubiegłym roku spadła o 3,9 proc.

Według służby statystycznej francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste) krajowa produkcja wołowiny brutto w 2022 r. pozyskana została od około 5,7 mln sztuk zwierząt. To o 3,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Liczba bydła poddanego ubojowi w kraju spadła o 4,5 proc. do 4,26 mln sztuk. Import bydła rzeźnego zmniejszył się o 30,3 proc. do 37 515 sztuk.

Spadek eksportu bydła

Spadek eksportu do 41 613 sztuk był mniej drastyczny i wyniósł 13,2 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Według Agreste, skurczył się także handel bydłem rzeźnym i bydłem użytkowym. Tutaj import wzrósł o 2,2 proc. do 9065 zwierząt, podczas gdy eksport spadł o 2,7 proc. do 1,44 mln sztuk bydła.

Za granicą mniej poszukiwano bydła starszego płci męskiej, opasów o maksymalnej wadze 300 kg i bydła płci żeńskiej. Eksport starszego bydła płci męskiej spadł w 2022 r. o 1,5 proc. do 701 974 sztuk w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyeksportowano 203 310 samic bydła; odpowiadało to spadkowi o 15,2 proc.

Minus u opasów do 300 kg był nieco mniejszy; przy 153 599 zwierzętach, wyeksportowano o 10,4 proc. mniej niż w 2021 r. Według statystyków główną przyczyną był spadek popytu ze strony najważniejszych krajów-klientów, Włoch i Hiszpanii, czego nie mógł zrekompensować ożywiony ostatnio handel z Algierią.

Wzrost eksportu cieląt i krów

Wzrósł eksport cieląt. Za granicę wywieziono 380 004 cieląt, czyli o 6,9 proc. więcej. Większym popytem cieszyły się również krowy. Tutaj eksport wzrósł o 35,0 proc. do 3259 zwierząt. Ponownie wzrosła również krajowa konsumpcja wołowiny. Według służby statystycznej w 2022 r. zużyto jej łącznie około 1,54 mln ton, według masy ubojowej. Odpowiadało to wzrostowi o 1,0 proc. Import wyraźnie wzrósł: sprowadzono 391 002 ton wołowiny, czyli o 22,8 proc. więcej niż w 2021 r.