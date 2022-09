Podczas konferencji prasowej w ramach 19 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk informował o instrumentach finansowych, z jakich w najbliższych latach będą mogli korzystać producenci mleka.

- Wsparcie dotyczące sektora mleczarskiego polega po pierwsze na komplementarnym wsparciu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja roślinna, rolnictwo węglowe powiązane jest z produkcją zwierzęcą, m.in. stosowanie obornika, worywanie słomy, to ma też powodować łagodzenie potencjalnych skutków suszy, jeżeli by taka miała występować – informował Kowalczyk.

Wsparcie finansowe dobrostanu zwierząt

Druga część wsparcia, jaką wymienił szef resortu rolnictwa dla hodowców bydła mlecznego, to wsparcie w postaci dobrostanu zwierząt. W polskim planie strategicznym dla WPR jeszcze w ostatnich tygodniach podwojono środki finansowe na wsparcie dla dobrostanu zwierząt, w tym głównie dla chowu bydła mlecznego.

- Myślę, że mleczarstwo w Polsce się znakomicie rozwija i zawsze podkreślam, że nie jest to przypadek, dlatego, że przetwórstwo mleka jest głównie w rękach spółdzielczych, a jeśli w rękach prywatnych, to w polskim kapitale i stąd taka dobra kondycja tej branży, która właściwie w porównaniu z innymi prawie nie przeżywała kryzysów, rozwija się równomiernie. Rolnicy są traktowani po partnersku, co jest ważne, kiedy mówimy o tym, żeby skrócić łańcuch od pola do stołu, ale też, aby wartość dodana w jak największej części zostawała u rolnika. Mleczarstwo jest przykładem branży, która tę wartość dodaną u rolników zostawia – mówił minister rolnictwa.

Polski Plan Strategiczny i wsparcie finansowych w ramach WPR

Kowalczyk podkreślał, że Polska jako jeden z siedmiu pierwszych krajów ma zatwierdzony KPS, dzięki czemu będziemy mogli przystępować do konstruowania prawodawstwa krajowego związanego z tym planem strategicznym, ale też rozpoczną się przygotowania i akcja informacyjna dla rolników, aby przygotowywać ich do korzystania z jak najszerszego strumienia środków finansowych w ramach WPR.