W Wielkiej Brytanii nastroje wśród producentów mleka są obecnie raczej złe.

Raport NFU

Jak wynika z opublikowanych wyników ankiety przeprowadzonej przez Angielski Związek Rolników (NFU) wśród 600 rolników, niemal, co dziesiąty hodowca bydła mlecznego zastanawia się nad zaprzestaniem produkcji mleka do 2025 roku.

Przyczyny planowanej rezygnacji

Niewystarczające plony, niestabilność rynków i skala wymaganych inwestycji sprawiają, że rolnicy ponownie rozważają pozostanie w sektorze mleczarskim. Według NFU, ponad połowa producentów podała, że ​​przyczyną prawdopodobnego zaprzestania produkcji mleka była niemożność dotrzymania poziomu inwestycji niezbędnych do dostosowania gospodarstw do regulacji prawnych. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w składowanie obornika.

84 proc. ankietowanych niepokoiły także wyższe ceny pasz dla zwierząt, 83 proc. koszty energii, a 74 proc. wydatki na nawozy. Jednak według stowarzyszenia, ponad jedna trzecia rolników, którzy chcieli zaprzestać produkcji, zrobiła to ze względu na odchodzenie na emeryturę.

Mniejsi częściej myślą o rezygnacji

Co piąty ankietowany rolnik chciał przekazać swoje gospodarstwo następnemu pokoleniu. Oprócz tych, którzy chcieli całkowitego zaprzestania produkcji mleka, 23 proc. respondentów stwierdziło, że nie jest pewne, czy kontynuować produkcję przez kolejne dwa lata.

Według niego rolnicy posiadający mniejsze stada krów, które produkują mniej niż 1 mln kg surowego mleka rocznie, twierdzili, że też częściej chcą wstrzymać produkcję mleka do marca 2025 r., niż ma to miejsce w przypadku kolegów posiadających większe stado krów.

Brytyjska Organizacja Promocji Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB) szacuje, że obecnie w Wielkiej Brytanii działa około 7500 producentów mleka; czyli o 4,8 proc. mniej niż rok wcześniej. W sezonie 2021/2022 wyprodukowano około 14,9 mln kg mleka surowego.