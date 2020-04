Wielka Brytania: Mleko zaczyna docierać do biogazowni?

Rynek mleka w Wielkiej Brytanii wykazuje oznaki znacznego załamania w wyniku pandemii koronawirusa. Według doniesień medialnych kilka małych mleczarni ma trudności z powodu braku zapotrzebowania i odracza całości lub części płatności na rzecz producentów.

Ponieważ zamknięcie restauracji, hoteli i kawiarni spowodowało nagły spadek sprzedaży, wielu przetwórców nie może sprzedać znacznej części swoich produktów. Zwiększony popyt na produkty mleczne w sektorze sprzedaży detalicznej żywności również nie przyniósł rozwiązania, ponieważ kanałów sprzedaży nie można łatwo zmienić lub są już zajęte przez konkurentów.

Płatności marcowe za mleko w niektórych mleczarniach powinny dotrzeć do producentów dopiero w maju. Jest to związane ze znacznymi obniżkami obecnych cen otrzymywanych za mleko przez producenta, które zdaniem obserwatorów rynku powinny być wyraźnym znakiem pojawienia się znacznych nadwyżek podaży.

Informacje są jeszcze bardziej drastyczne, zgodnie z nimi poszczególni przetwórcy nie mogą już zagwarantować regularnego odbioru mleka codziennie lub co dwa dni. Ponieważ w gospodarstwach brakuje miejsca do przechowywania mleka, mówi się, że pierwsi rolnicy zaczęli oddawać mleko do biogazowni.