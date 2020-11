Wierzbicki: Brexit to sprawa coraz gorętsza – zostało 9 tygodni

Do wyzwań stojących przed sektorem bydła, a nieco przyćmionych przez Piątkę dla zwierząt, należą brexit oraz umowa z krajami Mercosur. Negocjacje w sprawie brexitu nadal trwają. Budzi to spore obawy w sektorze wołowiny, ponieważ bezumowny brexit będzie wiązał się z poważnymi zawirowaniami na rynku. Sytuacji nie poprawia niepewność w sprawie ograniczenia uboju religijnego, od którego w dużej mierze uzależniony jest polski eksport wołowiny do krajów trzecich, jak informował Jerzy Wierzbicki w czasie narodowych Wyzwań w Rolnictwie.

Ważnymi tematami, które mogą mieć duże znaczenie dla rynku wołowiny w Polsce, a obecnie zeszły na drugi plan, są umowa handlowa z krajami Mercosur i kwestia brexitu. Szczególnie brexit jest sprawą coraz gorętszą, ponieważ do rozstrzygnięcia zostało tylko 9 tygodni, jak stwierdził Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

– Brexit to sprawa bardzo gorąca i niestety coraz bardziej, ponieważ niedługo okaże się czy UE będzie nadal miała wspólny rynek z Wielką Brytanią, czy też od 1 stycznia stanie się krajem trzecim, który będzie oddzielony barierami celnymi od Europy. Czasu zostało już bardzo niewiele – zaledwie 9 tygodni – mówił Wierzbicki.

Podkreślił, że w przypadku bezumownego brexitu sektor wołowiny zostanie najbardziej dotknięty, a choć Wielka Brytania nie jest dla nas kluczowym rynkiem to znajdziemy się w trudnej sytuacji ze względu na działania irlandzkiego przemysłu wołowego, który jest największym eksporterem wołowiny w Europie. Polska plasuje się na drugim miejscu.

– Rynek europejski to system naczyń połączonych. Wielka Brytania jest kluczowym rynkiem dla irlandzkiego przemysłu wołowego. Nadwyżka, która jest wysyłana przez nich do Wielkiej Brytanii to ponad 200 tys. ton i jeżeli od 1 stycznia pojawi się bariera cela to ta ilość będzie musiała zostać wypchnięta gdzie indziej - na rynki, na których my jesteśmy, czyli Włochy, Hiszpania, Holandia czy Niemcy – stwierdził prezes PZPBM.

Irlandczycy będą za pomocą konkurencyjnych cen starali się wyprzeć nas z tych rynków oraz pozyskać nowe w krajach trzecich, jak zaznaczył Wierzbicki.

– Będą się również starali wypchnąć swój towar poza UE i tutaj trzeba niestety wrócić do zakazu uboju religijnego na eksport. Jeżeli wszedłby on w życie po upływie 30 dni jak to było w pierwotnym projekcie, a jeszcze nie wiadomo, jak się to skończy, to mamy pozamykane praktycznie odejście na rynki krajów trzecich, ponieważ 80 proc. eksportu na rynki krajów trzecich to wołowina halal i koszer, a będzie to zablokowane, więc spadamy do 1/5 i z tego poziomu musimy próbować sprzedawać na rynki trzecie. Tracimy też pozycję konkurencyjną w UE, bo jesteśmy wyłączeni z halal i koszer, a 30 proc. wywozu z Polski to jest halal i koszer, zaś Irlandczycy mają otwarty rynek Chin, możliwość eksportu żywych zwierząt do Turcji i Algierii, mają przewagi, których my nie mamy. Musimy się przyglądać sprawie brexitu bardzo pilnie, to jest wrażliwa sprawa – mówił Wierzbicki.

W zawiązku z tym branża na spotkaniach COPA-COGECA pyta o przygotowane instrumenty do reagowania na rynku w przypadku presji cenowej. UE zapewnia, że takie instrumenty są przygotowane jednak Wierzbicki nie krył niepewności odnośnie ich skuteczności.

– Nie jesteśmy do końca pewni czy instrumenty te są już poprawione. Jak pokazała próba interweniowania na rynku w czasie pandemii, gdy dopłaty do prywatnego przechowywania okazały się nieskuteczne, powinny być one poprawione, a nie jesteśmy pewni czy już zostały –mówił Wierzbicki. – Mówi się też o kwotach rekompensat. Jest to sprawa wrażliwa i polski rząd oraz polski komisarz Wojciechowski powinni przyglądać się sytuacji. Pamiętajmy, że gdy pojawiły się pierwsze niepokoje w Irlandii półtora roku temu, pierwsze wyprzedaże na ich rynku, komisarz Hogan zareagował i bardzo szybko uruchomił specjalną pomoc 100 mln euro dla producentów żywca wołowego w Irlandii. Liczymy, że podobne działania będą przewidziane teraz dla rolników polskich i irlandzkich, bo to oni i my będziemy głównymi ofiarami twardego brexitu, gdyby do niego doszło, bo sprawa jest nieprzesądzona, ale ryzyko rośnie, jak obserwujemy informacje z trwających negocjacji – zaznaczył Wierzbicki.

Zaś sprawę umowy z krajami Mercosur skitował krótko określając ją jako „bombę z opóźnionym zapłonem”. Podkreślił również, że nie rozumie, dlaczego w kontekście ochrony klimatu i lasów deszczowych w ramach negocjacji otworzono dostęp na 100 tys. ton praktycznie bez ceł.

