Wierzbicki: Pomimo wysokich cen wołowiny produkcja ulega stagnacji

Produkcja bydła opasowego staje się coraz trudniejsza, fot. pixabay

Wysoka cena skupu bydła przestaje być już wystarczającą zachętą do dalszego rozwoju produkcji bydła mięsnego w gospodarstwach. Koszty zjadające zyski i niepewność, co do funkcjonowania w nowych ramach polityki rolnej, są obecnie czynnikami hamującymi rozwój sektora.

- W UE ceny bydła są bardzo wysokie, a produkcja ulega stagnacji. Ze względu na wysokie ceny unijnej wołowiny konkurencyjność UE na rynkach międzynarodowych maleje. W okresie styczeń-maj 2022 r. unijny eksport wołowiny i żywych zwierząt w relacji rocznej obniżył się o 5,1 proc. r/r do poziomu 390,4 tys. ton. Komisja Europejska podkreśliła wysokie ceny na rynku wołowiny z uwagi na stagnację produkcji – informuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Jak zauważa prezes PZPBM, producenci bydła mięsnego doświadczają jednak wysokich cen pasz, marże spadają w stosunku do poprzednich lat. Według prognoz Komisji Europejskiej poziom cen się utrzyma, a spadek produkcji będzie kontynuowany do jesieni. - Średnia cena w Polsce ponownie plasuje się nieznacznie poniżej średniej Unijnej. W Polsce wzrosła produkcja wołowiny, ale to wynika ze wzrostu ubojów młodych jałówek. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości produkcja w PL będzie malała. Na rynku młodego bydła i krów w Polsce od kilku tygodni stagnacja. Były próby obniżania ceny przez zakłady, ale nieznaczne. Prognozujemy niewielki wzrost cen za około 3-4 tygodnie – zapowiada Wierzbicki.

