Witaminy dzielą się na te rozpuszczalne w tłuszczach (np. A, D, E i K) lub rozpuszczalne w wodzie (witaminy z grupy B i witamina C).

Witaminy pełnią różnorodne funkcje, w tym udział w wielu szlakach metabolicznych, funkcje komórek odpornościowych i regulacji genów. Kliniczny niedobór witamin powoduje specyficzne schorzenia niedoboru, takie jak np. krzywica, gdy występuje niedobór witaminy D. Subkliniczne niedobory witamin, w przypadku których kliniczne objawy deficjencji nie są wyraźne, powodują spadek produkcyjności i odporności zwierząt.

Bydło mleczne wymaga witamin A, D, E i K; jednak jedynie witaminy z grupy A i E są tymi, które mają bezwzględne zapotrzebowanie dietetyczne. Witamina K jest syntetyzowana przez bakterie żwacza i jelit, a witamina D jest syntetyzowana pod wpływem promieniowania ultrafioletowego skóry. Wiele naturalnych pasz zawiera prekursory witaminy A i witaminę E, które w pewnych sytuacjach nie wymagają suplementacji. Jednak poleganie wyłącznie na witaminach zawartych w paszach i na syntezie witaminy D poprzez ekspozycję na światło słoneczne wiąże się z ryzykiem ze względu na dużą zmienność stężeń witamin w paszach i zróżnicowaną ekspozycję na światło słoneczne. Ponieważ systemy produkcji bydła mlecznego zmierzają w kierunku większej izolacji (chów alkierzowy) przy mniejszej ekspozycji na światło słoneczne i świeżą paszę, istnieje zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowe źródła witamin A, D i E.

Witamina A

Aktywność witaminy A określa się w ekwiwalentach retinolu. (j.m. witaminy A odpowiada 0,3 g retinolu). Retinol nie występuje w roślinach, ale wiele pasz zawiera β-karoten (prowitamina A). Inne karotenoidy mogą być przekształcane przez zwierzęta w witaminę A, ale wydajność konwersji wydaje się niska, a powszechnie wykorzystywane pasze nie zawierają znacznych ilości karotenoidów. Większość β-karotenu w roślinach znajduje się w materiale wegetatywnym; dlatego pasze mogą zawierać znaczne ilości β-karotenu, ale większość ziaren i produktów ubocznych zboża jest go praktycznie pozbawiona (glutenowa mączka kukurydziana zawiera umiarkowane stężenia β-karotenu). Stężenia β-karotenu zmniejszają się wraz z dojrzewaniem paszy. Beta-karoten łatwo ulega utlenieniu, a po ścięciu roślin jego zawartość szybko spada, tak że przechowywane pasze (kiszonka i siano) mają znacznie niższe stężenia β-karotenu niż świeże pasze. Długość czasu przechowywania pasz jest ujemnie skorelowana ze stężeniem β-karotenu. Ponadto stężenie β-karotenu w paszach jest bardzo zmienne.

Witamina A (retinaldehyd) jest niezbędna do produkcji rodopsyny (pigmentu widzenia), który jest konieczny do widzenia przy słabym oświetleniu. Witamina A jest również potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju (w tym wzrostu płodu), spermatogenezy oraz do utrzymania tkanki kostnej i nabłonkowej. Poronienia, zwiększona częstość występowania zatrzymanych błon płodowych oraz zwiększona zachorowalność i śmiertelność cieląt są wskaźnikami niedoboru witaminy A u ciężarnych krów. Kwas retinowy pośrednio reguluje ekspresję genów, co może wyjaśniać wiele różnych funkcji witaminy A. Witamina A zwiększa również odporność na choroby i ma stymulujący wpływ na odporność komórkową. Niedobór witaminy A często skutkuje zwiększoną częstością występowania chorób zakaźnych. Beta-karoten niezależnie od funkcji prowitaminy A jest przeciwutleniaczem i może zwiększać zdolność zabijania neutrofili. W niektórych, ale nie we wszystkich badaniach suplementacja od 150 000 do 250 000 IU dziennie witaminy A lub podawanie od 300 do 600 mg β-karotenu dziennie zmniejszało częstość występowania mastitis. Badania te przeprowadzono na krowach w okresie zasuszania lub w okresie okołoporodowym. Witamina A jest wyraźnie potrzebna do prawidłowego rozmnażania, a niektóre dane sugerują, że β-karoten również może być zaangażowany w reprodukcję.

Obecnie dostępne dane nie są wystarczające do określenia specyficznego zapotrzebowania na β-karoten dla jakiejkolwiek klasy bydła mlecznego. Warunki, które mogą uzasadniać dodatkową suplementację witaminy A, obejmują:

diety o niskiej zawartości paszy objętościowej;

diety zawierające większe ilości kiszonki z kukurydzy i mniejsze z sianokiszonek (mniejsze stężenie β-karotenu i potencjalnie mniejsza biodostępność podstawowego β-karotenu);

diety zawierające pasze gorszej jakości (niższe podstawowe stężenie β-karotenu);

zwiększona ekspozycja na patogeny zakaźne (zwiększone wymagania układu odpornościowego);

okresy, w których odporność może być obniżona (okres okołoporodowy).

Zatrucie witaminą A nie powinno stanowić problemu w większości sytuacji. Przypuszczalna bezpieczna granica dla witaminy A wynosi 66 000 IU/kg diety zarówno dla bydła w okresie laktacji, jak i w okresie zasuszenia.

Witamina D

Witamina D jest prohormonem, niezbędnym prekursorem do produkcji hormonu regulującego wapń. Witamina D może być wytwarzana w skórze większości ssaków, w tym bydła, w wyniku fotochemicznej przemiany 7-dehydrocholesterolu do witaminy D3. W roślinach promieniowanie ultrafioletowe powoduje fotochemiczną konwersję ergosterolu do witaminy D2. Witamina D, dostarczana przez skórę lub z pożywieniem, jest szybko transportowana i sekwestrowana przez wątrobę. Szybkie usuwanie witaminy D z krążenia zapobiega zbyt wysokiemu stężeniu witaminy D we krwi; normalne stężenie wynosi od 1 do 2 ng witaminy D/ml osocza. W wątrobie witamina D może zostać przekształcona w 25-hydroksywitaminę D przez 25-hydroksylazę witaminy D i uwolniona do krwi. Produkcja 25-hydroksywitaminy D w wątrobie zależy od zawartości witaminy D w diecie. Zatem stężenie 25-hydroksywitaminy D w osoczu jest najlepszym wskaźnikiem poziomu witaminy D u zwierzęcia.

25-hydroksywitamina D krąży następnie w nerkach, gdzie może zostać przekształcona w hormon 1,25-dihydroksywitaminę D. Hormon ten zwiększa aktywny transport wapnia i fosforu przez komórki nabłonka jelit i nasila działanie hormonu przytarczyc w celu zwiększenia resorpcji wapnia w kościach. Obie funkcje są niezbędne dla homeostazy wapnia i fosforu. Oprócz homeostazy wapnia i fosforu, 1,25-dihydroksywitamina jest zaangażowana w utrzymanie funkcji odpornościowej; ogólnie promuje odporność humoralną, jednocześnie hamując odporność komórkową.

Nerkowa produkcja 1,25-dihydroksywitaminy D jest ściśle regulowana. Aktywność 25-hydroksywitaminy D-1-hydroksylazy w nerkach jest stymulowana przez hormon przytarczyc, który jest uwalniany w odpowiedzi na spadek stężenia wapnia we krwi. W przypadku braku hormonu przytarczyc, gdy zwierzę ma dodatni bilans Ca, 25-hydroksywitamina D może ulegać hydroksylacji w nerkach do 24,25-dihydroksywitaminy D jako główny etap inaktywacji i katabolizmu witaminy D. Katabolizm witaminy D wspomagają enzymy, które działają również w celu dezaktywacji 1,25-dihydroksywitaminy D. Te enzymy kataboliczne występują w tkankach w całym ciele. W tych tkankach szlak kataboliczny jest generalnie stymulowany przez 1,25-dihydroksywitaminę D jako ujemne sprzężenie zwrotne w celu zmniejszenia wysokich stężeń 1,25-dihydroksywitaminy D w osoczu. Niskie stężenie fosforu we krwi może również zwiększać produkcję 1,25-dihydroksywitaminy D przez nerki, nawet jeśli stężenie wapnia w osoczu jest prawidłowe lub powyżej normy. Również wyższe niż normalnie stężenie fosforu we krwi może hamować produkcję 1,25-dihydroksywitaminy D przez nerki, co może być czynnikiem przyczyniającym się do gorączki mlecznej u krowy w okresie okołoporodowym. Dawki farmakologiczne witaminy D były stosowane z ograniczonym powodzeniem w zapobieganiu gorączce mlecznej.

Witamina E

Witamina E to ogólna nazwa szeregu rozpuszczalnych w tłuszczach związków zwanych tokoferolami i tokotrienolami. Najbardziej biologicznie aktywną formą witaminy E jest α-tokoferol; jest to również najpowszechniejsza forma witaminy E występująca w paszach. Może istnieć osiem różnych stereoizomerów α-tokoferolu, a izomerem o najwyższej aktywności biologicznej jest RRR- α-tokoferol. Zawartość witaminy E w paszach jest bardzo zmienna (współczynniki zmienności wynoszą często 50 proc.). W zależności od gatunku i dojrzałości świeże rośliny pastewne zawierają od 80 do 200 IU witaminy E/kg s.m. Stężenia alfatokoferolu w paszach szybko spadają po ścięciu rośliny; przedłużona ekspozycja na tlen i światło słoneczne pogłębia utratę aktywności witaminy E. Kiszonka i siano zawierają od 20 do 80 proc. mniej tokoferolu niż świeża pasza. Na ogół stężenia witaminy E w koncentratach są niskie; możliwymi wyjątkami są surowe całe ziarna soi i całe nasiona bawełny. Obróbka cieplna całych nasion soi niszczy zasadniczo cały α-tokoferol. Stężenia alfa-tokoferolu w paszach na ogół zmniejszają się w miarę przechowywania.

Najlepiej poznaną funkcją witaminy E jest rozpuszczalny w lipidach przeciwutleniacz komórkowy. Witamina E bierze udział w utrzymaniu błon komórkowych, metabolizmie kwasu arachadonowego, odporności i funkcjach rozrodczych. Choroba białych mięśni jest klasycznym objawem klinicznego niedoboru witaminy E. Chorobie białych mięśni zapobiegano u cieląt przed odsadzeniem, podając 50 j.m. witaminy E/dobę. Nowsze eksperymenty z witaminą E koncentrowały się na jej związku z zaburzeniami rozrodczymi, zapaleniem sutka i funkcjami odpornościowymi. Dietetyczna lub pozajelitowa suplementacja witaminy E krowom mlecznym w okresie okołoporodowym konsekwentnie poprawia funkcję neutrofili i makrofagów. W badaniach tych dzienna suplementacja witaminy E w okresie przedporodowym wynosiła 1000 j.m./dzień lub 3000 j.m./dzień. W trzech z tych badań wstrzykiwano również witaminę E (3000 lub 6000 IU ok. 7. dnia przed porodem). W fazie poporodowej krowy otrzymywały 500 lub 3000 IU dziennie suplementowanej witaminy E. Krowy we wszystkich badaniach otrzymywały paszę konserwowaną przez zakiszenie. Przeprowadzono badania kliniczne w celu oceny wpływu suplementacji witaminy E na częstość występowania zatrzymanych błon płodowych, infekcji dowymieniowych i mastitis. Podawanie ok. 1000 IU/dzień suplementacji witaminy E (zwykle octanu-tokoferylu) zasuszonym krowom wraz z odpowiednią suplementacją selenu zmniejszyło częstość występowania zatrzymanych błon płodowych u niektórych krów, ale nie we wszystkich badaniach. Kiedy witamina E była wstrzykiwana (zwykle w połączeniu z selenem), a nie skarmiona w paszy, mniej więcej w połowie przypadków nie było wpływu na występowanie zatrzymanych błon płodowych i w około połowie przypadków występowała pozytywna odpowiedź. Typowe leczenie polegało na jednorazowym wstrzyknięciu ok. 700 j.m. witaminy E i 50 mg selenu na ok. 3 tygodnie przed wycieleniem. W stosunku do ilości normalnie spożywanej witaminy E, 700 IU witaminy E w ciągu 21 dni jest bardzo niskie. Najprawdopodobniej to selen, a nie witamina E, był składnikiem odżywczym odpowiedzialnym za pozytywny efekt.

Witamina K

Witamina K to ogólny termin używany do opisania grupy związków chinonowych wykazujących działanie przeciwkrwotoczne. Podstawową formą witaminy K jest 2-metylo-1,4-naftochinon. Izomery witaminy K różnią się długością i charakterem łańcucha bocznego. Trzy najpowszechniejsze izomery lub witamery K to: filochinon (witamina K1), menachinony (witamina K2) i menadion (witamina K3). Filochinony są powszechnie spotykane w chloroplastach roślin zielonych i mają łańcuchy boczne składające się z kilku jednostek izoprenoidowych. Menachinony są syntetyzowane przez florę bakteryjną i mają izoprenowe łańcuchy boczne zawierające wiązania podwójne. Menadion (2-metylo-1,4- aptochinon bez łańcucha bocznego) nie występuje naturalnie. Menadion i jego pochodne to syntetyczne formy witaminy K stosowane w dodatkach paszowych. Bydło potrzebuje witaminy K do syntezy co najmniej kilkunastu białek. Wśród nich są cztery czynniki krzepnięcia krwi; protrombina (czynnik II) oraz czynniki VII, IX i X. Te czynniki białkowe zależne od witaminy K są składnikami złożonego systemu, który działa w celu zapobiegania krwotokom poprzez aktywację trombiny i ostatecznie tworzenie skrzepów. Ponieważ duże ilości menachinonów są syntetyzowane przez bakterie żwacza, a dieta przeżuwaczy na ogół zawiera zielonkę i/lub rośliny pastwiskowe bogate w filochinony, rzadko występuje niedobór witaminy K. Jedyne zgłoszone niedobory wystąpiły, gdy karmiono spleśniałym sianem z koniczyny słodkiej (National Research Council, 1989). Dikumarol to grzybowy metabolit wytwarzany z substancji zawartych w koniczynie, który hamuje syntezę czynników krzepnięcia. Wykazano, że cielęta rasy holsztyńskiej rozwijają zatrucie dikumarolem, gdy są karmione sianem z koniczyny słodkiej zawierającym 18 mg/kg dikumarolu przez dwa tygodnie lub dłużej. Wczesne objawy niedoboru witaminy K to sztywność i/lub kulawizna oraz krwiaki tkanek. Długotrwałe podawanie dikumarolu prowadzi do niekontrolowanego krwawienia. Dikumarol może przenikać przez bariery łożyskowe, co może wpływać na płód lub nowo narodzone zwierzę. Stwierdzono, że witamina K3 jest nieskuteczna w zapobieganiu antykoagulacyjnemu działaniu dikumarolu. Dane dotyczące toksyczności naturalnie występujących lub syntetycznych form witaminy K są bardzo ograniczone. W przypadku ludzi i zwierząt laboratoryjnych domniemany górny bezpieczny poziom menadionu (K3) doustnie jest 1000 razy większy niż zapotrzebowanie pokarmowe, ale dane dotyczące toksyczności dla bydła nie są dostępne.