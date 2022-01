Włoski Urząd Antymonopolowy wszczyna dochodzenie w sprawie Nutri-Score

Urząd ds. Konkurencji i Rynku (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, in. włoski Urząd Antymonopolowy) wszczął dochodzenie w sprawie systemu etykietowania żywności Nutri-Score, twierdząc, że taka etykieta wartości odżywczej jest myląca i będzie miała negatywny wpływ na sprzedaż, eksport i konsumpcję włoskich produktów, jak informuje Food Matters Live.

Włochy są jednym z najzagorzalszych przeciwników sytemu etykietowania żywności Nutri-Score. Nieustannie podkreślają, że podział produktów na zdrowe i niezdrowe jedynie na podstawie zawartości tłuszczu, cukru i soli jest nieprawidłowe i wprowadzające konsumentów w błąd.

Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli są klasyfikowane jako niezdrowe, chociaż niektóre z nich mogą charakteryzować się wysoką wartością odżywczą, podczas gdy inne mogą nie mieć żadnej. Na przykład oliwa z oliwek w systemie Nutri-Score zostałaby oznaczona jako dość niezdrowa i otrzymałaby ocenę C, ponieważ jest tłuszczem. System nie uwzględniłby jej korzyści zdrowotnych.

Włochy twierdzą, że 85 proc. ich tradycyjnych produktów krajowych, takich jak wędliny, np. szynka parmeńska, sery, np. parmezan i gorgonzola oraz wspomniana oliwa z oliwek, wypadłoby źle w ramach systemu Nutri-Score, chociaż produkty te są naturalne i nie można ich zaklasyfikować jako niezdrowe tylko ze względu na zawartość tłuszczu, cukru i soli, jak podkreśla foodmatterslive.com.

Włoska Konfederacja Rolników (Coldiretti) podkreśliła, że Nutri-Score skupia się na bardzo niewielu składnikach, a mianowicie tłuszczu, cukrze i soli oraz kaloriach, nie biorąc pod uwagę innych składników, z których składa się produkt ani wielkość porcji. Konfederacja zwróciła również uwagę, że dieta śródziemnomorska, uważana za jeden z najzdrowszych reżimów żywieniowych, obejmuje oliwę z oliwek i sery, które w systemie Nutri-Score są uważane za produkty o niskiej wartości odżywczej.

Jak dodaje foodmatterslive.com, Julien Denormandie, francuski minister rolnictwa, w listopadzie ubiegłego roku wezwał do przeglądu systemu Nutri-Score, paradoksalnie stworzonego we Francji w 2017 r., po skargach francuskich producentów mleka, którzy widzieli, jak ich produkty, takie jak brie, camembert i roquefort, są oznakowane jako niezdrowe.

Włoski minister rolnictwa, Stefano Patuanelli, również jest przeciwny wprowadzeniu systemu Nutri-Score. Jak informuje foodmatterslive.com, Podczas listopadowej Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Patuanelli stwierdził: „Mamy pewne plany dwustronne, w szczególności z francuskim ministrem Julienem Denormandie w związku z rotacyjną prezydencją w pierwszej połowie 2022 roku. Jednym z tematów, które poruszymy, będzie system Nutri-Score, ponieważ musimy wyjaśnić, że nasze stanowisko nie może być umniejszane. Nasz sprzeciw wobec nadawania kolorów żywności jest silny”. Zdaniem ministra bardzo dużym błędem jest wartościowanie produktu wedle zawartości określonych substancji w 100 gramach. „Myślenie o wartościowaniu jedzenia przy standardowej porcji 100 gramów jest absurdalne” – kontynuował minister – „nie spożywam 100 ml oliwy z taką samą częstotliwością, z jaką wypijam 100 ml Coca-Coli”.

Włoski minister Patuanelli dodał również, że konsumenci potrzebują lepszego systemu do dokonywania świadomych wyborów. „Nutri-Score nie daje konsumentom prawidłowych informacji i dlatego jest niewłaściwym narzędziem, podczas gdy Nutrinform Battery jest bardziej złożonym narzędziem i możemy je ulepszyć” – Patuanelli dodając, że konsumenta należy informować, nie zaś wpływać na jego decyzje.

NutrInform Battery jest alternatywnym systemem znakowania żywności zaproponowanym przez włoski rząd. System etykietowania w kształcie baterii, podający procentowy udział kalorii, tłuszczów, cukru i soli na opakowaniach żywności, ma przestawiać informacje w sposób neutralny. Nie skupiać się na ocenie danego produktu, a wskazywać co wniesie on do naszej diety.

Ze względu na niewłaściwą ocenę oliwy z oliwek również Hiszpania zajęła stanowisko przeciwko systemowi Nutri-Score, jak informuje foodmatterslive.com dodając, że w grudniu Stefano Patuanelli oświadczył w parlamencie, że rząd hiszpański zakomunikował mu, że kraj zmienił swoje stanowisko i jest teraz zdecydowanie przeciwny francuskiemu systemowi Nutri-Score. Włochy uważają, że więcej krajów europejskich sprzeciwi się Nutri-Score na rzecz bardziej realistycznego systemu.

Spór o system znakowania żywności toczy się już od dłuższego czasu i w tym okresie Francja, Belgia, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy i Holandia przyjęły francuski wskaźnik Nutri-Score.

UE podkreśla, że kraje nie mogą narzucać własnych systemów znakowania żywności innym krajom. Jednak włoski Urząd Antymonopolowy wszczął dochodzenie w sprawie stosowania oznaczenia Nutri-Score w kilku firmach włoskich (GS Spa, Carrefour Italia Spa, Pescanova Italia Srl i Valsoia SpA), francuskich (Diet Lab Sas i Regime Dukan Sas), angielskiej firmie Weetabix Ltd. oraz niemieckiej firmie produkującej słodycze. Uruchomiono również dochodzenie w sprawie francuskiej Yuki, aplikacji, która ocenia wartość odżywczą żywności na podstawie Nutri-Score i oferuje zdrowsze alternatywy, jak informuje foodmatterslive.com.