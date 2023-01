Unijny Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapewnia, że środki na inwestycje, pozwalające dostosować się po wyższych standardów dobrostanu, powinny zaspokoić potrzeby rolników. Jeśli jednak zainteresowanie poprawą dobrostanu przekraczałoby dostępne środki, możliwe będą zmiany w Planie Strategicznym.

- Bardzo się cieszę, że w polskim planie strategicznym jest tak duże wsparcie dla dobrostanu zwierząt. To jest główna forma wspierania hodowli. W hodowli mamy bardzo negatywne zjawiska w całej Europie i również w Polce. Myślę tu o likwidacji wielu gospodarstw hodowlanych - mówi Janusz Wojciechowski.

Zdaniem komisarza, hodowla bydła, czy to mięsnego, czy mlecznego to najbardziej zrównoważona forma rolnictwa dzisiaj. To jest najczęściej połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarstwa hodujące bydło nie są gospodarstwami przemysłowymi, są to w tradycyjnym tego słowa znaczeniu gospodarstwa rolnicze.

Ponad 300 mnl euro na inwestycje w dobrostan

Potrzebne są nakłady na inwestycje, dlatego w drugim filarze jest ponad 300 mln euro na inwestycje w dobrostan, czyli przystosowanie budynków do dobrostanu zwierząt. Myślę, że to będzie dość duże wsparcie – uważa Wojciechowski.

Jak podkreśla komisarz Wojciechowski, zmian w Krajowym Planie Strategicznym będzie można dokonywać 8 razy, więc gdyby okazało się, że wsparcie na inwestycje okaże się nie wystarczające, będzie możliwość relokacji środków między filarami.