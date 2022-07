Komisarz Wojciechowski stwierdził, że produkty firmy Remilk nie mogą zostać wprowadzone do obrotu w UE jako mleko lub przetwory mleczne, fot. Shutterstock.

Komisarz Wojciechowski wyjaśnił, że "mleko" syntetyczne nie może być wprowadzone do obrotu w UE jako mleko lub przetwory mleczne, gdyż pojęcie mleko oznacza wyłącznie zwykłą wydzielinę z wymion – bez żadnych dodatków ani niepoddaną ekstrakcji – otrzymywaną z co najmniej jednego doju.

Kwestia nazewnictwa zamienników mleka i mięsa jest często podnoszona. Tym razem dotyczy start-upu Remilk, który pozyskał 120 mln USD kapitału inwestycyjnego i planuje otwarcie największego na świcie zakładu do produkcji imitacji mleka pozyskiwanej z fermentacji precyzyjnej.

Zakład o powierzchni 69 677 metrów kwadratowych zostanie zbudowany na terenie eko-przemysłowego parku w mieście Kalundborg w Danii.

Początkowo Remilk zamierza zaopatrywać producentów sera i nabiału oraz przemysł przetwórczy, ale w przyszłości chce dostarczać konsumentom końcowym linie produktów „bezzwierzęcych”.

Dyrektor generalny firmy Aviv Wolff zapewnia, że białka powstając podczas procesu fermentacji przy wykorzystaniu drożdży są „chemicznie identyczne” z białkami mleka (z kazeiną i serwatką). W jego opinii produkty firmy Remilk w ocenie organoleptycznej niczym nie różnią się od mleka.

Jak zwróciła uwagę posłanka do PE Mara Bizzotto w pytaniu skierowanym do Parlamentu Europejskiego, dyrektor firmy, Aviv Wolff, stwierdził „Produkujemy produkty mleczne, które są identyczne z produktami z mleka krowiego, mają ten sam smak, konsystencję, rozciągliwość, topliwość (...). Zamierzamy znacznie zwiększyć nasze możliwości produkcyjne, aby wytwarzać pożywne, smaczne i niedrogie produkty mleczne, które wyślą krowy na wcześniejszą emeryturę”.

Jak można się domyślić, producenci mleka nie są zachwyceni nieuzasadnionym wykorzystaniem pojęcia „mleko” oraz „produkty mleczne” w wypowiedziach dyrektora firmy. Dlatego też posłanka Bizzotto postanowiła się dowiedzieć czy KE „wie o tej metodologii produkcji mleka i przetworów mlecznych”, „jak ocenia te produkty i jak będzie chronić unijnych hodowców i tradycyjnych producentów mleka” oraz „czy Remilk otrzymał dofinansowanie z UE, a jeśli tak, to ile”.

W odpowiedzi udzielonej przez Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, w imieniu Komisji Europejskiej, zaznaczono, że „Komisja zdaje sobie sprawę z rozwoju technologii, takich jak fermentacja precyzyjna, w celu wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego”.

Wojciechowski stwierdził, że „Komisja nie sprzeciwia się opracowywaniu nowych technologii produkcji żywności, o ile są one zgodne z przepisami UE”. Komisarz podkreślił, że „dotyczy to w szczególności zasad bezpieczeństwa żywności i marketingu”.

W odpowiedzi na pytanie posłanki do PE Wojciechowski zaznaczył również, że opisywane przez Bizzotto produkty „nie mogą być wprowadzane do obrotu w UE jako mleko lub przetwory mleczne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem 1308/2013 „mleko” oznacza wyłącznie zwykłą wydzielinę z wymion – bez żadnych dodatków ani niepoddaną ekstrakcji – otrzymywaną z co najmniej jednego doju”.

Wojciechowski poinformował też, że nie ma zapisów wskazujących na uzyskanie przez Remilk funduszy w ramach wsparcia dla rolnictwa w 2021 lub 2022 r.