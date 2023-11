Wysokie ceny energii odbiją się na wszystkich gałęziach gospodarki, w tym na sektorze mleka. Jaki jest ich wpływ na opłacalność produkcji mleka?

Jak podkreślają nasi rozmówcy, koszty energii wpływają na rentowność, choć na szczęście nie stanowią zbyt dużego udziału w ogólnym koszcie produkcji. W gorszej sytuacji znajdują się przetwórcy mleka.

– Aktualne ceny energii są zdecydowanie wyższe niż w ubiegłych latach, co negatywnie wpływa na opłacalność produkcji mleka. Na szczęście jednak udział kosztów energii elektrycznej w ogólnym koszcie produkcji mleka nie jest zbyt duży. Niemniej silnie wpływa to na nasze przetwórstwo, a warto pamiętać, że w Polsce 2/3 mleczarni jest własnością rolników. Tam koszt energii znacząco wpływa na sytuację finansową, przez co mniej zostaje na wypłaty dla dostawców za surowiec. W gospodarstwach zmiany kosztów energii są odczuwalne, ale nie stanowią kluczowego czynnika wzrostu kosztów – zaznaczył Martin Ziaja, hodowca z województwa opolskiego, prezes OZHB w Opolu i członek zarządu PFHBiPM.