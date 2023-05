Postępujące od początku roku w szybkim tempie spadki cen szczególnie mleka są dla hodowców trudne do zaakceptowania. Zapada coraz więcej decyzji o likwidacji stad.

Niestety obniżkom cen surowca nie towarzyszą spadki cen środków do produkcji, co oznacza dotkliwy spadek rentowności prowadzonej produkcji. Zdarzały się przypadki, gdzie mleczarnia potrafiła w ciągu jednego miesiąca wprowadzić korektę cenową nawet o 50 gr. Dopóki ceny mleka utrzymywały się na przyzwoitym poziomie hodowcy utrzymywali dotychczasową produkcję, a rozważania o likwidacji stad najczęściej schodziły na drugi plan. Teraz jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie. Kiedy ceny mleka w skupie spadły, a w niektórych przypadkach osiągnęły nawet 50 proc. ceny szczytowej, w sektorze coraz częściej zaczęły pojawiać się deklaracje mówiące o zaprzestaniu produkcji mleka. Z terenu sukcesywnie napływają informacje o likwidacji kolejnych stad bydła mlecznego. W połowie maja wystąpiły również spadki cen skupu żywca wołowego, co nie nastraja hodowców do zwiększania skali produkcji w tym zakresie. Obserwując rynek, można zauważyć, że w pierwszej kolejności najczęściej wypadają mniejsze gospodarstwa, nieobciążone dużymi kredytami, szczególnie jeżeli właściciele mają dodatkowe źródło dochodu. W przypadku większych podmiotów z dużym zadłużeniem, pomimo spadku przychodów, nie mogą one sobie pozwolić na zaprzestanie produkcji i przerwę w spłacie zobowiązań.

Przez zmiany w polityce rolnej coraz trudniej przebrnąć

Zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie i nadal zachodzą w rolnictwie nie motywują młodych rolników do przejmowania gospodarstw i kontynuowania produkcji zwierzęcej. Szereg nowych ograniczeń i kolejnych standardów do spełnienia, czemu towarzyszy wyraźnie przesadzona biurokracja, sprawia, że w rodzinnych gospodarstwach rolnych coraz częściej zaczyna brakować następców. Niechęć do prowadzenia produkcji zwierzęcej wynika również z uciążliwych ograniczeń czasowych i konieczności obecności w gospodarstwie każdego dnia o określonej porze. Dodatkowo coraz trudniej o pozyskanie solidnych pracowników, chętnych do pracy przy zwierzętach, którym można by powierzyć odpowiedzialne zadania. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można zautomatyzować produkcję, jednak biorąc pod uwagę horrendalne ceny nowoczesnych rozwiązań i brak stabilizacji w rolnictwie, jest coraz mniej chętnych, aby podejmować tak duże, długotrwałe i obarczone wysokim ryzykiem inwestycje.

Brakuje stabilizacji cen

Rolnikom szczególnie brakuje teraz stabilizacji i możliwości planowania produkcji. Czynników, na których dotychczas można było się opierać, a teraz uległy destabilizacji, jest zbyt wiele. Trudno teraz podjąć właściwą decyzję, kiedy sprzedać produkty rolne, a kiedy zakupić środki do produkcji, bo zmiany ich cen są zupełnie nieprzewidywalne, a coraz częściej jest to cena dnia, o ile nie godziny. Jesteśmy świadkami kuriozalnych sytuacji i zaburzeń relacji cenowych, czego przykładem może być rynek rzepaku. W maju br. doszło do sytuacji, w której śruta poekstrakcyjna rzepakowa, uważana niegdyś za odpad z przemysłu rolno-spożywczego, stała się droższym produktem niż sam rzepak, czyli pełnowartościowy surowiec.

Ważny rachunek ekonomiczny

Można by rzec, że są przecież dopłaty do bydła… Jednak, jeżeliby się zagłębić w szczegóły przyznawania środków na dobrostan zwierząt, okaże się, że warunki zostały na tyle zawężone, że wiele gospodarstw nie podoła tym wymaganiom i de facto wypadnie z tych płatności. Poza tym niektóre z zaproponowanych płatności są przez samych rolników wykluczane z uwagi na rachunek ekonomiczny. Budowane obory miały się w określonym czasie zamortyzować, w związku z tym produkcja i obsada zwierząt była tak skalkulowana, aby z jednej strony spełnić minimalne warunki utrzymania zwierząt, a z drugiej zapewnić maksymalne przychody. Niekiedy więc bardziej opłaca się utrzymać dotychczasową produkcję, aniżeli zmniejszyć obsadę np. o 50 proc. tylko po to by uzyskać dopłatę.