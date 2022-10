Choć Krajowy Plan Strategiczny był wielokrotnie aktualizowany, to nadal niektóre jego zapisy budzą wśród rolników wiele wątpliwości. Dotyczy to m.in. zakwalifikowania do wsparcia dobrostanowego zwierząt utrzymywanych bez budynków.

Od chwili przyjęcia KPS toczy się dyskusja czy krowy mięsne utrzymywane bez budynków otrzymają wsparcie do dobrostanu. Jak przekazuje Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, według informacji urzędnika Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisy w KPS wykluczają taką możliwość.

- Czy można wykluczyć ze wsparcia dobrostanowego gospodarstwa spełniające najwyższe wymagania dobrostanowe? Czy można wykluczyć te, które stwarzają warunki najbliższe naturalnym warunkom? Moim zdaniem nie - uważa Zarzecki.

Co przewiduje KPS w zakresie dobrostanu krów mamek?

Według zapisów w KPS, dobrostanem krów mamek objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym, utrzymywanie bez uwięzi.

Dofinansowaniem objęte są 4 działania:

a) zwiększona powierzchnia bytowa- krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg)

b) ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej - zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek;

c) wybieg - możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej - zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;

d) wypas - możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej - zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Wparcie do dobrostanu zależne od interpretacji przepisów?

- I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać żebyśmy przeanalizowali zapisy od a do d. Od razu widać różnicę. Punkt a) dotyczy zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach i budynkach, natomiast punkty b),c),d), dotyczą zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej, ale bez określenia czy to dotyczy pomieszczeń czy też budynków. Przepis mówi wprost o powierzchni bytowej. Tak więc patrząc na ten zapis literalnie działanie wsparcia do ściółki, wybiegów i wypasu dotyczy również zwierząt utrzymywanych poza budynkami – zauważa Jacek Zarzecki.

Prezes PZHiPBM zwraca uwagę, że zapis o systemie otwartym widnieje w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Oznacza to , że zwierzętom utrzymywanym w tym systemie zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem.

- Krajowy Plan Strategiczny nie wyklucza wsparcia gospodarstw utrzymujących bydło w systemie otwartym bez budynków. Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na ściółkę, wybieg i wypas po spełnieniu warunku zwiększonej powierzchni bytowej o 20 lub 50 proc. Pozbawieni będą wsparcia na zwiększoną powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub budynkach w przypadku gdy ich nie posiadają. Taką interpretację przepisów przedstawimy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsumowuje Jacek Zarzecki.