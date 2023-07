Stada bydła zostały już wybrakowane, niższa podaż bydła w ostatnim kwartale tego roku powinna podnieść cenniki skupu. Grzegorz Prabucki, dyrektor ds. skupu w firmie Skłodowscy ocenia sytuację rynkową i mówi o perspektywach dla hodowców bydła. W jego ocenie nie ma innej drogi, poza tą w kierunku zrównoważonej hodowli.

Susza, która spowodowała gorsze zbiory pasz, mobilizowała rolników do brakowania stad teraz, a nie na koniec roku.

Ceny skupu bydła odzwierciedlają pozycję rynkową kupującego. Te firmy, które mają cały łańcuch produkcyjny — począwszy od skupu, przez ubój, rozbiór, odsprzedaż części elementów wołowych i produkcję płacą więcej.

Produkcja zrównoważona bydła będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony kupujących.

Rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową i zrównoważoną żywnością może stworzyć nowe możliwości dla hodowców bydła, którzy stosują zrównoważone praktyki hodowlane.

Radosław Iwański: Jakie perspektywy rysują się do końca bieżącego roku dla rolników, którzy chcą sprzedawać bydło?

Grzegorz Prabucki, dyrektor ds. skupu bydła w Skłodowskich: Moim zdaniem wszystko, co złe, już się wydarzyło. Susza, która spowodowała gorsze zbiory pasz, mobilizowała rolników do brakowania stad teraz, a nie na koniec roku. To głównie to powodowało zwiększoną podaż surowca na rynku, i to przez to ceny skupu były niższe. Teraz sytuacja cenowa nieco się ustabilizowała. Okres żniw jest zawsze okresem mniejszej podaży, ponieważ priorytety rolników skupiają się na zbiorach, a nie na sprzedaży bydła. Chociaż i to nie jest dzisiaj regułą. Pogoda zrobiła się nieco bardziej łaskawa dla rolników, ale kto wie, jak będzie? Niemniej, perspektywy są takie, że ostatni kwartał tego roku powinien przynieść znaczne odbicie cen spowodowane zmniejszoną podażą.

Przewagi Skłodowskich

Z tego, co wiem, u Skłodowskich ceny skupu nie były tak kapryśne.

Przez kilka miesięcy nasz cennik nie ulegał zmianie. Utrzymanie wysokich stawek było możliwe dzięki temu, że w naszej firmie mamy cały łańcuch produkcyjny — począwszy od skupu, przez ubój, rozbiór, odsprzedaż części elementów wołowych i produkcję. Dzięki temu gwałtowne zawirowania cen mniej nas dotykają, a efektem tego jest wspomniana stabilność cen. Mamy też bardzo konkretny plan premiowy dla hodowców. Przy większych zakupach jesteśmy bardzo elastyczni pod każdym względem. Chętnie wtedy negocjujemy. W ogóle jesteśmy otwarci na rozmowy. Tak po prostu lepiej się żyje, gdy współpracuje się z ludźmi blisko.

Jak ta polityka wpływa na wasze relacje z rolnikami?

Stale zacieśniamy relacje. Rolnicy widzą w nas stabilnych partnerów, a to procentuje, bo zadowolony rolnik to dla nas najlepsza reklama w branży i gwarancja łatwości w nawiązywaniu nowych kontaktów.

Zacieśnione relacje to lepszy przepływ informacji. Co mówi się w kuluarach o sytuacji “głodujących zwierząt”? Zbiory były u niektórych aż tak kiepskie?

Czytałem u Was artykuł o rolniku, który prosi o pomoc, bo z powodu tegorocznych susz nie jest w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych zwierząt. Mówi nawet o zagłodzeniu. I uważam, że to kwestia, która wymaga uwagi w ramach budowania wymogów strategii dobrostanowej. Bo w moim odczuciu — każdy rolnik powinien mieć zabezpieczone rezerwy pasz w razie takich zawirowań. I ci, z którymi współpracujemy, mają takie rezerwy na nawet pół roku. Mówi się: “jak nawozisz, tak zwozisz”. I to jest podejście, które w mojej ocenie pozwala na rozwój. Poza tym — wielu rolników chwali się w tym roku rekordowymi zbiorami. Nawet 120 km od rolnika, o którym pisaliście, padł ostatnio rekord Polski w zbiorze plonu z uprawy jęczmienia ozimego — łatwego do przetransportowania i znacznie tańszego niż w zeszłym roku.

To jakie wyzwania stoją teraz przed farmerami?

Dobra organizacja, otwartość na zmiany i innowacje oraz gotowość do szukania innych niż kiedyś rozwiązań. Świat się za szybko zmienia, by tego nie robić. Osobiście bardzo zależy mi na podwyższaniu standardów, bo uważam, że obecnie ustalone są po prostu zbyt niskie. I to na pewno duże wyzwanie. Dlatego zachęcamy do sięgania dalej, niż to obecnie wymagane.

Co oznacza “sięgamy dalej” w przypadku Skłodowskich?

Każdy nasz zakład ubojowy jest zlokalizowany maksymalnie 150 kilometrów od sprawdzonych, zaufanych hodowców. To sprawia, że stres zwierząt w transporcie jest ograniczony do minimum. Jeśli jest taka potrzeba, zapewniamy także własny transport. Koordynują i realizują go wyszkoleni, doświadczeni kierowcy, którzy dokładnie wiedzą, jak się zachować w razie jakichkolwiek trudnych sytuacji. Niezależnie od farmera, zawsze upewniamy się, że zwierzęta są zdrowe, a ich dobrostan jest zachowany na każdym etapie hodowli.

W Unii Europejskiej spada pogłowie bydła. Jak pan myśli, co na to wpływa?

Młode pokolenie wydaje się mniej zainteresowane prowadzeniem gospodarstw, a jednocześnie brakuje ludzi chętnych do pracy w rolnictwie. Dodatkowo, zmiany w prawie wprowadzają ograniczenia w hodowli, a zmiany klimatyczne, których wynikiem są susze, utrudniają ją. Myślę, że to są główne powody tych spadków.

Wygra zrównoważona hodowla

Mówi pan, że młode pokolenie wydaje się mniej zainteresowane prowadzeniem gospodarstw. Jak często rolnicy o tym wspominają?

Często ich dzieci wybierają życie w mieście. Wydaje mi się, i tak mówią też nasi partnerzy, że mogą czuć presję przynależenia do tego wielkiego świata. To duże wyzwanie dla naszej branży, ale jednocześnie szansa dla tych, którzy decydują się pozostać i kontynuować tradycje rolnicze. Wiele gospodarstw jest uzależnionych od pracowników sezonowych, ale nawet takich jest dziś ciężko znaleźć, bo to głównie młodzi. I koło się zamyka. To oznacza, że rolnicy muszą coraz bardziej polegać na mechanizacji, co z kolei zwiększa koszty.

Zmiany legislacyjne wprowadzają ograniczenia w hodowli. Jak te zmiany wpływają na waszą działalność?

Nowe regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska na pewno wpływają na sposób prowadzenia gospodarstw. A więc i na naszą otwartość do współpracy, bo w niektórych przypadkach mogą one wymagać znacznej zmiany w praktykach hodowlanych. A te zmiany są niezbędne dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla naszej branży. Choć tutaj taka ciekawostka: Unia Europejska jest liderem zapewniania dobrostanu zwierząt gospodarskich na świecie, a wśród krajów członkowskich to właśnie Polska w praktyce podwyższa standardy przepisów. Wydajemy stosunkowo największe środki ze Wspólnej Polityki Rolnej na zapewnienie możliwie najlepszych warunków zwierzętom hodowlanym.

Czy spadek pogłowia krów mlecznych oznacza kłopoty z nabyciem surowca?

Na pewno nie ułatwia sytuacji. Ale dywersyfikacja rynków pozyskania surowca i nasze partnerskie podejście do hodowców zapewniają nam stały, niezakłócony dostęp do bydła mlecznego. Ostatnio otworzyliśmy też zakład ubojowy na Łotwie, by jeszcze lepiej zadbać o bieżące zapotrzebowanie na wołowinę najwyższej jakości, ale zgodnie z naszymi zasadami — bez kompromisów w kwestii dobrostanu.

Czy są jakieś pozytywne aspekty obecnej sytuacji na rynku?

Na przykład — rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową i zrównoważoną żywnością może stworzyć nowe możliwości dla hodowców bydła, którzy stosują zrównoważone praktyki hodowlane. Według mnie to bardzo pozytywny aspekt.

Dziękuję za rozmowę.