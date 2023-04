Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opublikowała wyniki oceny użytkowości mlecznej za 2022 r. Zgodnie z raportem ocena prowadzona była w 18 066 oborach i obejmowała 803 530 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 9 037 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,07 proc. (368 kg) oraz białka 3,41 proc. (309 kg).

Wyniki oceny w Regionie Oceny Wschód obejmują trzy województwa, tj. podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Najwyższą średnią wydajność ocenianych krów w Regionie Oceny Wschód ponownie odnotowano w województwie lubelskim (8 826 kg), zaś najniższą w woj. podkarpackim (6 341 kg).

PFHBiPM w 2022 r. w województwie lubelskim oceniła 822 obór, w których znajdowało się 31 447 krów. Ich średnia wydajność wynosiła 8 826 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (304 kg) białka oraz 4,1 proc. (362 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie lubelskim zajęło gospodarstwo rolne Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby, w powiecie zamojskim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 53 sztuki. Wyprodukowały one średnio 17 025 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,46 proc. i tłuszczu 3,88 proc.

Stado to charakteryzowało się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie lubelskim. Suma ta wyniosła 1 251 kg (661 kg tłuszczu i 590 kg białka).

W 2022 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie podlaskim prowadzona była w 3 335 oborach i obejmowała 149 368 krów, których średnia wydajność wynosiła 8 770 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (300 kg) białka oraz 4,2 proc. (365 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Marcina i Tomasza Haponiów z Trofimówki w powiecie sokólskim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 43 szt., zaś ich średnia wydajność to 13 735 kg mleka o zawartości 3,33 proc. białka i 3,48 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, hodowcy zapytani co stoi za sukcesem wydajnościowym przyznają, że to długoletnia praca. Jednak zaznaczają, że punktem zwrotnym, było wprowadzenie do żywienia własnych pasz. To gwarancja wysokiej jakości surowca o stałym składzie, jak podkreślił Tomasz Hapoń, który odpowiada za żywienie stada.