Hodowcy zwierząt są otwarci na podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt, ale w tym procesie ważne są także wyniki ekonomiczne oraz należy określić odpowiednio długi czas wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt, jak podkreślił Adam Drosio, ekspert FBZPR, dodając, że obowiązek wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt powinien dotyczyć w pierwszej kolejności nowych inwestycji.

Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, w dniach 5-6 grudnia br. odbyło się spotkanie ekspertów w ramach Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt Unii Europejskiej. Polskę reprezentował Adam Drosio, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy i dotyczyło prac poszczególnych podgrup roboczych Platformy za ostatnie pół roku.

Podgrupa ds. dobrostanu cieląt i krów mlecznych

Podgrupa ds. dobrostanu świń

Podgrupa ds. dobrostanu zwierząt w ubojni

Podgrupa ds. dobrostanu drobiu

Podgrupa ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Podgrupa ds. etykietowania dotyczącego dobrostanu zwierząt

Koordynatorzy przedstawiali w formie prezentacji wyniki prac i dyskusji prowadzonych w poszczególnych podgrupach. Prace dotyczyły doprecyzowywania parametrów dobrostanu zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Na podstawie wyników prac poszczególnych podgrup roboczych KE dokonała oceny adekwatności prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz ocenę skutków zmiany prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt.

– Zebrani eksperci podkreślali, że hodowcy zwierząt są otwarci na podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt, ale w tym procesie ważne są także wyniki ekonomiczne oraz należy określić odpowiednio długi czas wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt. Obowiązek wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt powinien być odpowiednio długi i dotyczyć w pierwszej kolejności nowych inwestycji. Budynki inwentarskie dotychczas wykorzystywane w produkcji i spełniające minimalne standardy dobrostanu zwierząt powinny być zaadaptowane do wyższych standardów dobrostanu zwierząt przy wsparciu finansowym rekompensującym koszt inwestycji, a jeśli jest to nieuzasadnione ekonomicznie to powinny być dopuszczone warunkowo do produkcji do zakończenia okresu eksploatacji niniejszych budynków – powiedział Adam Drosio.

Dodatkowo zaprezentowane były wyniki projektu pilotażowego dotyczącego najlepszych praktyk w zakresie alternatywnych systemów produkcji jaj. Jednakże podkreślono, że jest to jedynie alternatywa a nie propozycja przyjęcia tychże systemów produkcji jaj.

Chirurgia korekcyjna zwierząt towarzyszących

Ponadto w ramach dobrowolnej inicjatywy dotyczącej zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych (psów i kotów) w handlu w celu wsparcia prac nad wnioskami Komisji przedstawiono warunki dobrostanu zwierząt towarzyszących w hodowli. Jednym z prezentowanych warunków dobrostanu zwierząt była chirurgia korekcyjna zwierząt towarzyszących. Po korekcyjnych zabiegach chirurgicznych u kotów i psów tak samo jak u zwierząt gospodarskich po zabiegach zootechnicznych (kastracja chirurgiczna, obcinanie ogonów, przycinanie dziobów u drobiu, dekornizacji, usuwaniu zawiązków rogów) może występować ból przez dłuższy czas – nawet do kilku dni, który należy łagodzić w ramach dostępnych środków by poprawić komfort zwierząt. Podkreślano, że zabiegi te przeprowadzane są przez lekarzy weterynarii.

– W produkcji zwierzęcej zabiegi te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione - zootechników i lekarzy weterynarii. Z reguły zabiegi te wykonywane są przy znieczuleniu miejscowym. Chyba, że samo podanie znieczulenia powoduje efekt stresu taki sam lub wyższy niż samo wykonanie zabiegu, w takich warunkach podawanie znieczulenia w zastrzyku może nie być uzasadnione. W hodowli zwierząt gospodarskich zabiegi zootechniczne wykonywane są w celu zapobiegania urazom lub padnięciem zwierząt – relacjonuje Adam Drosio.

Podczas spotkania EFSA przedstawiła opinie naukowe w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu i dobrostanu świń w gospodarstwie.