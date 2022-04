Wyższa cena mleka dziś nie oznacza poprawy rentowności

Choć ceny skupu mleka sukcesywnie rosną, nie oznacza to, że na mleku więcej się zarabia. Potencjalne zyski ze sprzedaży białego surowca są obecnie zjadane przez coraz wyższe koszty produkcji – ocenia Konrad Krupiński.

– Uważam, że 2-3 lata temu cena za mleko na poziomie 1,70 zł/l znaczyła więcej niż oferowane dziś 2 zł/l, ponieważ wtedy środki do produkcji były o wiele tańsze i więcej zostawało z 1 litra wyprodukowanego mleka, a wciąż są mleczarnie, które oferują ceny znacznie poniżej 2 zł/l – ocenia Konrad Krupiński, producent mleka i wiceprezes WMZHBM.

Zdaniem rozmówcy obecnie dużym problemem jest również dostosowanie założeń biznesplanu do składnych wniosków o wsparcie w ramach PROW przy tak szybko zmieniających się warunkach i kosztach realizacji inwestycji. Pozycje wyceniane we wnioskach przed dwoma laty nijak się mają do obecnych wycen maszyn, czy też inwestycji budowlanych.