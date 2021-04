Wyższy poziom kazeiny w mleku oznacza większe dochody

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek podała rezultaty 5-letnich badań nad zawartością kazeiny w mleku i jej wpływu na rentowność produkcji. Wyniki są obiecujące.

„Program kazeinowy” obejmował wszystkie gospodarstwa członków Spółdzielni.

Przez 5 lat udało się zwiększyć poziom kazeiny w skupowanym mleku z 2,50 proc. do 2,67 proc. w 2020r.

Zwiększenie zawartości kazeiny w mleku o ok. 0,1 proc. przekłada się na zwiększenie wydatku sera o ok. 750 ton w skali roku.

Kazeina, z punktu widzenia serowarstwa, jest najważniejszym białkiem w mleku. Z analiz przeprowadzonych przez Spomlek wynika, że zwiększenie zawartości kazeiny w mleku o ok. 0,1 proc. przekłada się na zwiększenie wydatku sera o ok. 750 ton w skali roku. Do takich wniosków doszła mleczarnia po ponad 5 latach pracy nad kazeiną.

Innowacyjny program kazeinowy

SM Spomlek jako pierwsza w Polsce zainicjowała badania nad zawartością kazeiny w mleku i jej wpływu na wydajność serowarską w ramach „Programu kazeinowego”. Co ciekawe analizą zostały objęte wszystkie gospodarstwa członków Spółdzielni, które różnią się lokalizacją, typem użytkowym bydła, systemem utrzymania oraz poziomem produkcji.

Początkowo dostawcy za każdy litr dostarczonego do spółdzielni mleka z najwyższą zawartością kazeiny otrzymywali w danym miesiącu premię. Ostatecznie wprowadzono kazeinę jako główne kryterium w cenniku skupu mleka.

- Jako mleczarnia specjalizująca się w produkcji serów żółtych musieliśmy wręcz podjąć się realizacji innowacyjnego programu zwiększenia poziomu kazeiny w skupowanym mleku. Ma to bardzo duży wpływ na poprawę efektywności surowca i jego przydatności technologicznej przy produkcji serów. Jeśli z określonej ilości mleka jesteśmy w stanie uzyskać więcej sera to oszczędzamy pieniądze na wielu składowych: wodzie, energii, transporcie mleka. Zaoszczędzone pieniądze zaś trafiają do rolników – mówi Edward Bajko, Prezes Zarządu mleczarni.

Na czym polegały prace nad kazeiną?

W Spomleku prowadzono badania pod kątem zmian poziomu kazeiny w skupowanym mleku w poszczególnych miesiącach i latach. Drugi aspekt obejmował wpływ kazeiny na przydatność technologiczną.

Prowadzone przez mleczarnię doświadczenia miały określić schemat postępowania na fermie, którego celem będzie uzyskanie możliwie wysokiego poziomu kazeiny w mleku. Oceniano m.in. wpływ genotypu bydła oraz czynników środowiskowych i fizjologicznych na udział frakcji białek kazeinowych mleka krowiego oraz wpływu na jego wartość technologiczną.

Zawartość kazeiny – co udało się osiągnąć?

- Tylko przez ostatnie 5 lat widać wzrost poziomu kazeiny. Na początku naszego programu, zanim rozpoczęliśmy pracę z dostawcami, kazeina w mleku od naszych dostawców kształtowała się na średnim poziomie ok. 2,50 proc., natomiast w ubiegłym roku średni poziom w mleku skupowanym wyniósł 2,67 proc. Wzrost może nie wygląda oszałamiająco, ale proszę mi wierzyć, że ma przełożenie na wydatek serowarski – tłumaczy Michał Benet, doradca żywieniowy SM Spomlek.

- Jako technolog, serowar uważam, że jako mleczarnia podjęliśmy ogromne wyzwanie rozpoczynając „Program kazeinowy”. Dzisiaj możemy jasno stwierdzić, że opłaca się on i firmie i dostawcom. Oszczędności, stabilizacja procesu, większy wydatek sera i jego powtarzalność to nieocenione efekty wysiłku i pracy zarówno dostawców mleka, jak i załogi mleczarni Spomlek – mówi Wojciech Styś, Główny Technolog Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.