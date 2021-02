Wyzwania stojące przed hodowcami bydła w 2021 roku

Poprzedni rok nie należał do łatwych, jednak sektor mleczarski dobrze poradził sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami. Jednym z większych była pandemia, która i w tym roku postrzegana jest jako jeden z głównych czynników kształtujących sytuację sektora rolno-spożywczego. Jakie jeszcze zagrożenia czekają na hodowców w 2021 roku?

Konrad Krupiński podsumowując ubiegły rok, hodowca bydła mlecznego oraz wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Mleko, podsumowując ubiegły rok zaznaczył, że mimo zapowiadającej się suszy pogoda nadrobiła starty i możliwe było zbudowanie zapasu pasz objętościowych. Jednak już od kwietnia pojawiły się problemy związane z pandemią obejmujące załamanie rynku HoReCa i obniżki cen w skupach. Na szczęście ostatecznie rok został zamknięty z dobrym wynikiem dla branży mleczarskiej. Nasz rozmówca podkreślił pozytywne skutki działań polskich spółdzielni w kierunku rozwoju eksportu, które przełożyły się na wzrost cen w skupach. Jednak koniec roku przyniósł również rekordowo wysokie ceny soi. Zysk pochłaniany jest przez koszty pasz i środków produkcji, które są coraz większe. Przy dobrej cenie mleka coraz mniej zostaje tego zysku, jak zaznaczył Krupiński.

– W tym roku największym zagrożeniem będą nadal skutki pandemii. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną otworzone restauracje, hotele i bary, ponieważ wpływa to na konsumpcję i bez tego coraz trudniej będzie sprzedawać wołowinę, a mleko i produkty mleczarskie też trochę mogą ucierpieć. Pytanie jak dalej zachowają się Chiny, które coraz częściej decydują o cenie na rynku światowym i szukają kolejnych pretekstów do jej zmniejszenia – stwierdził hodowca.

Pozostaje również kwestia zmian w zakresie ochrony zwierząt. Jak podkreślił nasz rozmówca, Piątka dla zwierząt zjednoczyła całe środowisko rolnicze, co było widoczne podczas protestów np. w Warszawie, gdzie gromadziło się do 70 tysięcy osób, jednak problem ten nie został definitywnie rozwiązany.

– To był dopiero początek. Jeśli PiS nadal będzie forsować ten pomysł, jak zapowiada rzecznik prasowy Fogiel, to wiosną w Warszawie będzie bardzo gorąco i zjawi się więcej niż 70 tysięcy. Marzy mi się, żeby z każdej rodziny rolniczej pojawiła się choć jedna osoba, wtedy Warszawa będzie naprawdę sparaliżowana i rządzący zobaczą jaką siłą są rolnicy – stwierdził Krupiński.

Kolejnymi zagrożeniami zdaniem Krupińskiego są organizacje prozwierzęce, które coraz śmielej realizują swoją wizję ochrony zwierząt, oraz wyzwania wynikające z Zielonego Ładu. Pozostaje również kwestia Wspólnej Polityki Rolnej.

– Na tę chwilę jest dużo niewiadomych, wiele zapisów bardzo szkodliwych. Jednym z nich w nowej WPR jest zapis o ograniczeniu dopłat do 30 hektarów, średnie gospodarstwa będą niedofinansowane. Dużym zagrożeniem jest również zapis dotyczący obsady do 1,5 DJP/ha do płatności zwierzęcej do krów i dobrostanowej. Kolejnym zapisem, który jest chyba okazją dla pośredników, jest wymóg uzyskania od kupującego w przypadku dobrostanu opasów oświadczenia, że nie pójdą one na ubój rytualny. Pośrednik podpisze takie oświadczenie, ale będzie to okazja do zbicia ceny – wskazywał Krupiński. – Takie zapisy są szkodliwe i jako Stowarzyszenie Polskie Mleko wyślemy opinię w tej sprawie – podkreślił.

Z ofertą zwierząt oraz środków produkcji możesz zapoznać się na gieldarolna.pl