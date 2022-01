Wzloty i upadki w sektorze mleczarskim - podsumowanie 2021 r.

Pogoń cen mleka za rosnącymi kosztami produkcji – tak w telegraficznym skrócie można scharakteryzować ubiegły rok. Trend ten będziemy prawdopodobnie obserwować również w 2022 r.

Rok 2021 dla mleczarstwa zapisał się dość pozytywnie, choć nie brakowało też nowych wyzwań i trudności z którymi musieli mierzyć się producenci białego surowca.

Początek 2021 r. przyniósł dobre wieści, gdyż odnotowano wzrost zarówno cen mleka w skupie, jak również notowań produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, na której bazuje cały mleczarski świat. Niestety jednak po dobrym starcie, kolejne miesiące przyniosły zmienne notowania.

W przypadku produktów mleczarskich odnotowano dwa okresy wzrostu notowań na GDT: od stycznia do marca oraz od sierpnia do końca roku, z wyjątkiem ostatniej aukcji ubiegłego roku, która niespodziewanie przyniosła korektę. Na aukcji z 2 marca 2021 r. notowania wzrosły o rekordowe 15 proc., co przełożyło się na najwyższy wynik od 7 lat.

Zmiany indeksu GDT w 2021 r.

Dla cen mleka zdecydowanie lepsze drugie półrocze…

Drugi okres wzrostu notowań produktów mleczarskich na giełdzie GDT pokrywał się z pozytywnymi zmianami w cennikach skupu mleka w Polsce. O ile pierwszych kilka miesięcy charakteryzowało się zmiennymi stawkami, tak od sierpnia 2021 r. mieliśmy do czynienia jedynie z wzrostem cen, który wyraźnie przyspieszył w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Choć nie znamy jeszcze średniej ceny za grudzień 2021 r., wszystko wskazuje na to, że przeciętna cena mleka w skupie w ubiegłym roku przekroczy 1,55 zł/l. W wielu jednostkowych przypadkach na koniec zeszłego roku cena mleka przekraczała 2 zł/l.

Średnie ceny mleka w polskich skupach XI.2020 - XI.2021 r.

…gdyby nie te koszty

Producenci zgodnie twierdzą, że oferowane stawki za mleko byłyby satysfakcjonujące, gdyby zestawić je z kosztami produkcji z 2020 r. Drożejące środki produkcji w ubiegłym roku, sprawiły, że ceny mleka, choć relatywnie wysokie, nie zapewniają wysokiej rentowności. Podwyżki bowiem nie ominęły chyba żadnej kategorii produktów i usług wykorzystywanych w procesie produkcji mleka, generując tym samym wyższe koszty produkcji o kilkadziesiąt groszy na litrze.

Zielony ład na horyzoncie

Jednym z większych wyzwań, które znajdowało się wśród najczęściej poruszanych tematów w sektorze mleczarskim, ale też w szeroko pojętym rolnictwie, były strategie nowej polityki rolnej związane z Europejskim Zielonym Ładem. W zdecydowanej większości komentarzy pojawiały się obawy związane z potencjalnym spadkiem poziomu produkcji i opłacalności.

– Przed sektorem mleczarskim stoi wiele wyzwań. Największe z nich, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to zmiany związane z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią „Od pola do stołu”. Bardzo mocno wpłyną one na rolników, a szczególnie na wielkość produkcji. Takie są niestety założenia. Wszystko wskazuje na to, że pogłowie zwierząt hodowlanych zmniejszy się od 5 do 15 proc. W przypadku stad bydła mlecznego i efektu ekonomicznego może być to dla rolników, a dalej dla spółdzielni, bardzo poważnym problemem, ponieważ już dzisiaj borykamy się z trudnościami jeśli chodzi o surowiec – informowała we wrześniu ub. roku Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Odmiennego zdania był komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, będąc jednocześnie jednym z niewielu entuzjastów nowej rolnej eko-polityki, przekonując w swoich wypowiedziach o korzyściach jakie niesie ze sobą Zielony Ład.

- Nie ma w Zielonym Ładzie zamiaru likwidowania hodowli czy zakazu produkcji mięsa, nie ma nawet zakazu promocji mięsa. Hodowcy nie mają więc żadnego powodu do niepokoju. Hodowcy w największym stopniu odczują pozytywne skutki Zielonego Ładu – zapewniał komisarz Wojciechowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zorganizowanego przez Grupę PTWP we wrześniu 2021 r.

Powrót wystaw hodowlanych

Pozytywnym akcentem w kręgach hodowców bydła był powrót po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, wystaw zwierząt hodowlanych. Większość z nich obyła się i tak z dużym opóźnieniem, bo we wrześniu 2021 r. Jedną z ważniejszych imprez hodowlanych w których uczestniczyliśmy była XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

Według dotychczasowych zapowiedzi również w tym roku będą organizowane wystawy zwierząt, w tym m.in. XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, która odbędzie się w dniach 2–3 lipca 2022 r. na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.