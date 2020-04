Wznowiono możliwość genotypowania jałówek

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że mimo trwającej epidemii, istnieje znów możliwość genotypowania jałówek hodowlanych.

- Informujemy, że pomimo trudnej sytuacji oraz ograniczeń administracyjnych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, pozostajemy do Państwa dyspozycji, również w zakresie doradztwa hodowlanego. Hodowco, jeśli potrzebujesz zgenotypować jałówki w swoim stadzie, skontaktuj się z naszym Doradcą Hodowlanym (…), a on pomoże Ci w wyborze sztuk do badania oraz pobierze materiał – czytamy w komunikacie PFHBiPM.

Jednocześnie Federacja gwarantuje, że przy wykonywaniu usługi zostaną zachowane wszystkie obowiązujące aktualnie zalecenia ochronne.

Obecnie genomowa wartość hodowlana szacowana jest sześciokrotnie w roku. W 2020 pozostały jeszcze cztery sezony oceny.

Genotypowanie stanowi obecnie jedno z ważniejszych narzędzi selekcyjnych w stadzie. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić potencjał genetyczny zwierząt we wczesnym wieku i na tej podstawie podjąć świadome decyzje hodowlane.

W załączniku harmonogram dostarczenia próbek do laboratorium oraz udostępniania wyników