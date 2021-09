Wzrost pogłowia bydła we wszystkich grupach. Wyjątkiem pogłowie krów

Według wstępnych danych GUS pogłowie bydła w Polce utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie. W czerwcu 2021 r. było ono o 0,9 proc. wyższe w stosunku do czerwca ub. roku oraz o 1,9 proc. wyższe niż w grudniu 2020 r. Pogłowie wzrosło we wszystkich grupach, z wyjątkiem krów.

W czerwcu 2021 r. pogłowie bydła wynosiło 6400,9 tys. sztuk i było o 72,5 tys. sztuk (o 0,9 proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2020 r. o 122 tys. sztuk (1,9 proc.) wyższe, jak podaje GUS w najnowszym komunikacie.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2020 r. o 3,5 proc., a w porównaniu do grudnia 2020 r. o 3,1 proc. do poziomu 1 788,8 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 3,3 proc. W porównaniu z grudniem 2020 r. odnotowano również wzrost 3,1 proc. i osiągnęło poziom 1 856,0 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2020 r. spadło o 79,6 tys. sztuk (o 3,2 proc.) do poziomu 2 388,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 2,9 tys. sztuk (o 0,1 proc.).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2021 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,0 proc.,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 29,0 proc.,

- krowy - 37,3 proc.,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,7 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2020 r. spadł jedynie udział pogłowia krów (o 1,6 p. proc.), zaś w grupie cieląt jak i pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat wzrósł udział o 0,7 p. proc., a udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku pow. 2 lat wzrósł o 0,2 p. proc. w badanym okresie.

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. import bydła wyniósł ok. 75,5 tys. sztuk (w tym cieląt 46 tys. sztuk) i wzrósł o 20,2 proc. (w tym cieląt o ok. 36 proc.), zaś import krów spadł o ok. 38 proc. w stosunku do analogicznego okresu. Wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 20,4 tys. sztuk i zwiększyła się o 9,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

W czerwcu 2021 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 7,48 zł/kg i była wyższa o 19,3 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2020 r.

Przeciętna cena skupu mleka w czerwcu br. (150,22 zł za 100 l) była o 15,0 proc. wyższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2020 r.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2 proc.), wielkopolskie (17,6 proc.) i podlaskie (16,8 proc.). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2 proc., zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10 proc.