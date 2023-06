Zobacz galerię

W XV Krajowej Wystawie Czerwonego Bydła Polskiego udział wzięło 26 hodowców, którzy do wyceny zgłosili 54 samice. Poniżej prezentujemy listę czempionek i wiceczempionek.

W zeszłym tygodniu w Szczyrzycu odbyła się XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających oraz hodowców.

Do wyceny bydła mlecznego najpiękniejsze jałowice i krowy ze swoich stad zgłosiło 26 hodowców. Wyceny 54 samic dokonano w 7 kategoriach.

XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego – czempionki i wiceczempionki

W kategorii jałowic urodzonych od 15.04.2022 do 15.12.2022 r. zwyciężyła Bajka z gospodarstwa Mirosława Staniszewskiego. Wiceczempionat zdobyła Majka 1 z gospodarstwa Damiana Kozy.

Zaś wśród jałowic urodzonych od 16.11.2021 do 14.04.2022 r. najpiękniejszą okazała się Bella należąca do Celiny i Antoniego Skuty. Z kolei wiceczempionat w tej kategorii otrzymała Iskra z gospodarstwa Stefana Lacha.

W kategorii jałowic urodzonych od 01.06.2021 do 15.11.2021 r. zwyciężyła Centuria 4 należąca do Piotra Smagi. Wiceczempionat trafił do Wani z gospodarstwa Damiana Kozy.

W kolejnej kategorii, tj. Krowy- program doskonalenia rasy, doceniona została Wiki z gospodarstwa Wojciecha i Ewy Łukaszów. Do hodowców tych trafił także wiceczempionat w tej kategorii, zdobyła go Winocha.

Wśród krów w I i II laktacji w programie ochrony zasobów genetycznych czempionat otrzymała Centuria 45 należąca do Pawła Piechówki. Doceniona została także Burza 3 z HBCZ Pancerz Albert Słopnice.

Z kolei w kategorii krów od III do V laktacji w programie ochrony zasobów genetycznych zwyciężyła Bania należąca do Daniela Króla. Wiceczempionat trafił do Tyroli z gospodarstwa Anny Zubek.

Zaś wśród krów w VI laktacji i starsze w programie ochrony zasobów genetycznych za najpiękniejszą uznano Kalinę z gospodarstwa Jana Litwina. Drugie miejsce zajęła Wiosna 1 należąca do Krzysztofa Smagi.

XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego – superczempionki

Superczempionką wystawy w kategorii V-VII została wybrana Kalina z gospodarstwa Jana i Jadwigi Litwinów z Czarnej Góry.

Zaś superczempionat wystawy w kategorii IV została wybrana Wiki z gospodarstwa Wojciecha i Ewy Łukaszów z Krempach.

Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy sukcesów!