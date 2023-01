Końcówka ubiegłego roku zaskoczyła producentów bydła opasowego nieoczekiwanymi spadkami cen w skupie. O tyle trudniej pogodzić się z obniżkami, że koszty produkcji nadal pozostają w trendzie wzrostowym.

O podłoże zmian na ryku wołowiny i komentarz do sytuacji w sektorze poprosiliśmy Grzegorza Prabuckiego, dyrektora ds. skupu bydła w firmie Skłodowscy.

Listopad był miesiącem bardzo bogatym podażowo, ale to nic dziwnego. Wpływ na to miał stosunkowo ciepły październik, co zachęciło rolników do przedłużenia wypasu na łąkach i pastwiskach. Tym samym część bydła, które naturalnie trafiłoby do sprzedaży w październiku, zostało przetrzymane do listopada. Ta kumulacja była jedną z przyczyn korekty cen – informuje Grzegorz Prabucki.

Jak wygląda sprzedaż wołowiny?

Zdaniem Prabuckiego sprzedaż wołowiny na rynkach zachodnich w dalszym ciągu jest niestabilna. Idzie ona bardzo ciężko, a wszyscy liczący się odbiorcy jasno komunikują, że mają pełne magazyny. To jeszcze pokłosie pandemii, gdzie każdy pracował z nadzieją, że sytuacja wróci do normy, kiedy tylko wirus przestanie być tak uciążliwy. Niestety tak się jednak nie stało.

Polacy oszczędzają na mięsie

- Sytuację zaogniła dodatkowo inflacja, która nie zachęca klientów do zakupu wołowiny. Ta wciąż postrzegana jest jako mięso drogie (szczególnie na rynku polskim), a konsumenci zaczęli szukać oszczędności w swoim koszyku zakupowym. Jest jednak nadzieja, że trend odwróci się w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wzrosty cen, przynajmniej teoretycznie, nie powinny być już tak spektakularne, jak miało to miejsce w mijającym roku – dodaje rozmówca.

Podaż i popyt na rynku wołowiny na przełomie roku

- Okres Bożego Narodzenia i początku nowego roku nie jest czasem zwiększonego ruchu na rynku wołowym. Większość hodowców zaplanowała sprzedaż swojego bydła jeszcze przed świętami. Teraz wszyscy z nadzieją będą wypatrywać noworocznych podwyżek, a na sprzedaż będą decydować się nieliczni – informuje Grzegorz Prabucki.